Mônaco lança nova atração turística: baleias e golfinhos

Uma nova experiência turística está disponível no Principado de Mônaco, país situado no coração da Europa: a observação de baleias e golfinhos. O visitante tem agora a oportunidade de encontrar os mamíferos mais poderosos do mar e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação da vida marinha da região durante o passeio Whale Watching Monaco.

Acompanhados por profissionais certificados, o viajante embarca em uma aventura em alto-mar, descobrindo as espécies de baleias e golfinhos que habitam o santuário de Pelagos, área protegida na costa da Riviera Francesa, no Mediterrâneo. A região é regularmente frequentada por um grande número de mamíferos marinhos ao longo do ano, principalmente no verão.

O passeio é realizado em dois barcos, um com capacidade para 10 pessoas e outro para 12 integrantes, sempre com saída do porto Hercule. A excursão pode ser feita em meio dia, das 08h30 às 13h ou das 13h30 às 18h, ou durar um dia inteiro, das 08h às 18h. Durante a excursão, a tripulação compartilha curiosidades sobre a vida marinha em águas monegascas. É possível reservar uma das embarcações para a observação em passeios privados.

Desenvolvido em estreita colaboração com a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, a nova atividade turística permite ao viajante atuar em favor de um mundo mais sustentável e responsável. 5% do valor de cada excursão vendida é revertido para a proteção do santuário de Pelagos. Conheça mais sobre o passeio Whale Watching Monaco em https://whalewatchingmonaco.com/

Para saber mais sobre Mônaco, acesse www.visitmonaco.com e o site www.gvanoticias.com