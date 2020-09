Molina reúne 4 partidos antes da convenção

Nesta quarta-feira, 2, o empresário Ricardo Molina, pré-candidato a prefeito de Americana pelo Republicanos, apresentará ao público sua coligação para as eleições deste ano. São três novas siglas fechadas. Além de Molina, o presidente do Republicanos, vereador Gualter Amado estará presente, bem como os demais presidentes das outras siglas.

O local da apresentação será no No Hotel Americana, R. Ítalo Boscheiro, 555 – Campo Limpo, às 13h30, com os protocolos de cuidados e prevenção ao novo Corona Vírus adotados.