Molina quer integração regional no combate ao Covid

Em live realizada nesta quarta-feira (8), o empresário Ricardo Molina propôs que as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa desenvolvam ações em conjunto para combater a pandemia.

Molina afirma que, por pertencerem a região de Campinas, as cidades limítrofes caminharão juntas no Plano São Paulo para retomada da economia e que ações isoladas não contribuirão para o avanço nas fases. “Já passou da hora dos prefeitos sentarem, discutirem os desafios e, a partir daí, traçarem medidas em conjunto. Medidas de prevenção, orientação e fiscalização que vai abranger e surtir efeito nas três cidades, somente assim elas poderão contribuir para melhorar os índices da RMC”, afirma Molina.

“Nenhuma ação foi proposta pelos prefeitos para o enfrentamento regional desta situação. Não dá para cada um olhar apenas para a cidade que administra. É preciso pensar regionalmente. Se não houver um plano bem feito, será difícil evoluirmos para a fase amarela, que libera várias atividades comerciais”, enfatiza Molina.

Segundo Molina, planejar ações em conjunto é o caminho para que as três cidades tenham uma melhora nos índices individuais. “Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa são cidades interligadas, uma influencia na outra. Temos total condições de contribuir positivamente nos índices, mas para isso é preciso que os respectivos administradores pensem regionalmente”, conclui Molina.

As cidades receberão juntas em torno de R$ 55 milhões provenientes do Governo Federal e parte destes recursos, obrigatoriamente, devem ser utilizados no combate a pandemia. Molina sugere que a aplicação destes recursos seja discutida pelos três prefeitos, de forma que os investimentos surtam efeitos positivos em ambas as cidades. Como exemplo, ele citou a aquisição de respiradores, equipamento essencial no tratamento dos casos graves, e compra de testes para viabilizar a testagem em massa na população.