Molina deve puxar nome de Tarcísio na região

O empresário Ricardo Molina deve ser o coordenador da campanha do pré-candidato a governador do time bolsonarista Tarcísio de Freitas. Isso porque os dois estarão no mesmo partido na disputa eleitoral deste ano. No Republicanos, Tarcísio vem pra governador e Molina vem como candidato a deputado estadual.

As seções do Republicanos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa estarão empenhadas em levar Tarcísio para o segundo turno. O trabalho deve acontecer sob a batuta de Molina, que decidiu permanecer no partido pelo qual disputou a eleição de 2018 (deputado federal) e 2020 (candidato a vice-prefeito na chapa de Rafael Macris/PSDB).

Molina foi reeleito recentemente presidente da LBF (Liga de Basquete Feminino) e terá também a ‘raia’ do esporte para buscar votos. A meta para a região é que Tarcísio se aproxime dos 80 mil votos (1/3 do eleitorado que vai às urnas).