Molina e Martins levam vantagem neste começo de ano

O empresário Ricardo Molina (Republicanos) e o vereador de Americana Thiago Martins (PV) começam 2022 com vantagem na corrida para deputado estadual na região. Molina definiu no meio do ano passado que vem para corrida a estadual e Martins acelerou seu processo ao longo do ano.

ORGANIZAÇÃO, VOTO E POLÍTICA- Com o titubeio de vários dos nomes levantados e a não preparação advinda dessa desorganização, quem ‘está posto’ no cenário acaba levando vantagem- que pode ser larga. Molina é conhecido por grande capacidade de organização, mas fora da política. Martins conhece mais de política, mas tem carência também na organização. O problema dos dois, que pode vir a animar prováveis adversários, é o fundamental- voto.

REGIONAL E AMERICANA– Molina leva a vantagem de ser um nome mais regional, enquanto Martins tem a vantagem de ser do PV (que governa Americana e Santa Bárbara d’Oeste). Mas as demais forças- em especial os candidatos fortes a deputado federal- devem ajudar a reorganizar e reposicionar as campanhas dos dois.