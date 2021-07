Molina deve vir a Estadual

Depois de um período ausente do cenário político regional após a eleição de 2020, o empresário Ricardo Molina (Republicanos) começou a articulação para a campanha do ano que vem. Apesar de duas derrotas, Molina, agora mais cascudo, tem feito bons contatos e até mesmo disputado por partidos.]

Pessoas próximas a Molina afirmam que o empresario deve decidir vir mesmo a deputado estadual. Analistas apontam que a vantagem de Molina são as boas votações nas três cidades co-irmãs Americana, Santa Barbara e Nova Odessa nas eleições de 2018. Agora mais conhecido e com partido certo cresce as chances de uma vitória nas urnas.