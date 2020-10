DAE. Molina defende privatização e ataca Sardelli e Giovana

Candidato a vice de Rafael Macris (PSDB), Ricardo Molina (Republicanos) fez uma live com duros ataques à atual administração do DAE (Departamento de Água e Esgoto) insinuando que o comando da autarquia está com o time do adversário deles Chico Sardelli (PV).

ABORTO BOLSONARO- Também indicando que é um defensor do presidente Bolsonaro (sem partido), Molina fez ataques ao PV, que seria abortista e que pediu o impeachment do presidente. No ‘campo da moral’, ele também ‘descascou’ o PDT de Giovana Fortunato, que seria inimigo do presidente anti vacina.

Chamando os adversários de ‘concorrentes’, o vice tucano diz que não haverá aumento de preços com a privatização do DAE.

Molina diz ‘tá gravado’ que não vai ter aumento.

ATACA ENDIVIDADO- Molina afirma que tem um candidato que ‘quer entrar na prefeitura para pagar suas dívidas’.

Molina é o segundo vice a descer a guasca nos adversários. O primeiro foi Welington Rezende (Patri), vice de Giovana (PDT).