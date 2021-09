Molina articula na Câmara de Santa Bárbara

O empresário Ricardo Molina, cotado para ser candidato a deputado estadual no ano que vem, visitou nesta quarta-feira a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. Em 2018, ele foi o principal candidato com campanhas nas cidades de Americana e SBO, chegando a ser cotado a sair a prefeito nas duas cidades em 2020.

Na política de ‘boa vizinhança’, ele agradeceu a todos os vereadores na figura do presidente e saiu satisfeito com o que ouviu dos vereadores. “Quero agradecer, em nome do Presidente Joel do Gas, a todos da Camara de Vereadores de Santa BárbaraD’Oeste pelo carinho na data de hoje. Oportunidade de rever amigos de longa data!”