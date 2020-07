Molina aposta no curso da escola RenovaBR

O empresário Ricardo Molina concluiu em junho o curso de Gestão Pública, ministrado pela escola de democracia Renova BR. Foram 96 horas aulas divididas em três pilares: Desafios dos Municípios, Comunicação Política e Liderança.

“Uma das minhas características é equalizar a relação entre prática e teoria. Por todas as áreas onde passei como: Gestão, Produção, Transportes, Seguros, Marketing e Comercial, sempre busquei cursos para adquirir conhecimento e desta forma poder exercer com propriedade as respectivas atividades. Com a gestão pública não foi diferente e confesso que a qualidade do RenovaBR me surpreendeu”.

O RenovaBR seleciona pessoas comuns dispostas a se qualificar e forma novas lideranças preparadas para renovar. Desde 2017, quando foi fundada, teve mais de 35.000 pessoas interessadas em participar e hoje a escola possui 17 alunos eleitos, 133 formados e 1.400 em formação. Em Americana, pré-candidatos novatos como Evelyn Formigoni (PV), Rafael de Barros (Republicanos) e Frederico Faria (Republicanos).

Antes de ser aceito, o candidato a uma vaga no curso do RenovaBR passa por um rigoroso processo seletivo, com várias etapas e testes para filtrar aqueles que se destacam por honestidade, ficha limpa, compromisso, realizações e vontade de servir a sociedade. “Este curso prepara lideranças para estruturar e executar propostas qualificadas para enfrentamento dos desafios, seja no nível municipal, estadual ou federal. Ser um dos selecionados para realizar o curso foi sem dúvida muito gratificante”, enfatiza Molina.