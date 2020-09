Molina anuncia ‘nanicos’ e diz que segue na disputa

O pré-candidato a prefeito de Americana, Ricardo Molina (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira, o apoio de três partidos, o PRTB, PTC e PSC. Apesar do PSC ainda ter mais força entre as siglas anunciadas, nenhum dos três possui chapa pura de vereadores para disputar as eleições.

O discurso de Molina se baseou – principalmente – no fato de que dos 29 pré-candidatos a vereador, 28 estarão enfrentando as urnas pela primeira vez. Molina enalteceu bastante a questão de que sempre acreditou em um grupo novato. O pré também reforçou o alinhamento político do grupo, afirmando que a ideologia de direita ‘praticada’ pelo atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é o que guia ‘sua turma’.

“Feliz em conseguir agregar esses partidos ao nosso projeto. Já nascemos como umas das maiores coligações da cidade”, comemorou Molina.

Ainda no encontro, Molina – que se mostrou muito animado – negou uma possível aliança com o PSDB e disse que segue na disputa da cadeira majoritária. O republicano ainda não definiu seu vice, mas não dispensa a possibilidade de ser o vereador do partido, Gualter Amado.

A convenção do partido acontece no próximo dia 12.

Veja o discurso completo do pré-candidato: