“Moleque”. Omar se pronuncia e diz que foi mal interpretado

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB) se pronunciou sobre o termo que usou durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. Na ocasião, Omar usou a palavra “moleque” ao falar sobre governar a cidade, o que chamou a atenção não só durante o ‘evento’, mas também nas redes sociais ao longo do dia.

O prefeito afirmou que usou o termo para se referir a “atitudes de moleque”, o que, segundo ele, arruinou a cidade no passado. Veja o posicionamento:

Amigos, boa noite! Fui mal interpretado em meu discurso hoje na inauguração do barramento. Quando usei o termo “moleque” me referi a atitudes de moleque. Atitudes estas que vimos no passado e que arruinaram nossa cidade. Em nenhum momento fiz críticas direcionadas a ninguém como querem os inimigos colocar nas redes sociais, se aproveitando do período pré-eleitoral.

