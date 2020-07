Modelos e estilo. Dicas, hobby e empatia

Rafaela Monteiro modelo com estilo

Carioca de 25 anos conquista milhares de fãs pelas redes sociais.

Um desejo que segundo ela própria vem desde criança, mas que agora vem se tornando realidade, que é ser uma modelo. Atualmente Rafaela Monteiro de 25 anos chama bastante a atenção nas redes sociais onde esbanja simpatia e compartilha muitas coisas de sua vida.

Um talento inegável para fotos fez com que a beldade chamasse a atenção de muitas pessoas do Brasil. Não é à toa que a gata já tem alguns projetos artísticos para serem analisado, a ideia é profissionalizar a carreira da beldade aproveitando justamente o período de quarentena.

Nas mãos da moça existe dois importantes projetos, um deles é pra gata ser musa em uma escola de samba de São Paulo, e o outro é ela participar de um concurso que busca eleger a a torcedora mais bela do Brasil. Ela não diz sim mas também não nega as possibilidades que vem a todo momento. Mas uma coisa é fato, novidades podem ser aguardadas.

Nathy Gregório se tornou modelo por hobby e inspira

Aos 19 anos de idade ótimas experiências com a câmera.

Apenas 19 anos de idade, mas que não significa menos experiente, estamos falando de Nathy Gregório. A paulistana que afirma ter começado a ser modelo mais por hobby hoje vê sua carreira começando a ter traços profissionais. Focada e sempre destinada a alcançar seus sonhos, Nathy hoje é motivo de disputa por fotógrafos que tem interesse em clicar a beldade.

Um desses profissionais ainda elogia dizendo que sua desenvoltura com a câmera ajuda e muito na qualidade de um ensaio profissional e que ela tem isso de sobra. Eala também já participou de um campeonato de fisiculturismo e fez super bonito na ocasião, porém imagina que o seu foco está mesmo na carreira de modelo.

Algo que está rodando a vida da beldade é o foco mesmo no seu canal que será lançado em breve com muitas novidades e que Nathy se compromete a apresentar ao seu público em breve. Vamos aguardar e acompanhar os próximos passos da musa.

Master Coach e digital influencer a importância da empatia

“Menos julgamento e mais aceitação”

Ela acredita que não importa o que nós façamos, sempre haverá julgamentos

Receber críticas por aquilo que você fez ou deixou de fazer é normal. A digital influencer e master Coach Elisabete Ponto acredita que quem julga e condena o outro sem embasamento não está bem com sua vida.

“Não importa o que você faça , sempre terá alguém apontando o dedo para você dizendo : Você está errado. Ao longo da minha jornada como coach, percebi que não existe certo ou errado , pois cada um tem um ponto de vista distinto . Acredito, verdadeiramente, que as pessoas que criticam , julgam e condenam o comportamento do outro são pessoas que não estão felizes com suas próprias atitudes e com sua vida em geral. Sendo assim não respeitam e nem entendem o modo de pensar e agir do próximo”, afirma a influenciadora.

Elisabete diz que somos seres únicos, devemos respeitar e honrar a nossa história e não podemos esquecer da importância de sermos quem somos e de valorizar a nossa essência

“Mesmo com todos os julgamentos, se continuarmos acreditando em nós mesmo ,sempre sendo honestos e íntegros a nossa consciência ficará leve, mesmo com todos dizendo o contrário. O importante é não deixar que as pessoas influenciem a sua essência e o seu modo de ser. Todos somos especiais e temos o nosso valor . Lembre-se sempre de lembrar que o importante na vida é ser feliz e que ser julgado infelizmente faz parte de nosso cotidiano . O que devemos fazer é apostar nos nossos sonhos e jamais desistir de nossos ideais”, pontua.

A coach acredita que a pluralidade dos seres humanos é fascinante.