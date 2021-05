Modelo publica foto após agressão do marido

A modelo Nhatalia Vella, de Americana, que foi agredida e enforcada pelo marido na presença das filhas, foi às redes sociais contar sua história. Um relato do ataque foi registrado pela polícia e publico, ainda sem nomes, AQUI no NM. Leia abaixo o relato comovente da modelo.

Espancada com uma bebê de 4 meses no colo, uma pequena de 3 anos implorava por socorro enquanto assistia sua mãe sendo estrangulada com um fio de carregador pelo seu pai. Eu aceitei traições que foram gravadas, por amor as minhas filhas. Estou tentando me separar desde março de 2021, eu ia morrer se não fosse o tempo dele procurar uma faca pra me matar e então eu corri, AJUDE UMA MULHER QUE IMPLORE POR SOCORRO. Eu gritava por socorro e TODOS PARARAM PRA ASSISTIR EU QUASE MORRER DENTRO DA MINHA CASA ! poucas pessoas se dispuseram a tentar me ajudar. ATÉ ONDE VAI A CRUELDADE DO SER HUMANO?