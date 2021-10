Modelo diz que moda masculina ainda tem tabus

A moda masculina ainda é envolta por diversos tabus. A afirmação é de Valmor Becker, modelo internacional, que aponta que o mundo da moda, muitas vezes, ainda reflete preconceitos de gênero.

“Quando pensamos em moda, é comum visualizarmos em nossa mente peças de roupas e grandes desfiles. Contudo, a moda é muito mais do que isso. O conceito está relacionado a um comportamento e a um estilo de vida”, explica o top model.

Becker destaca, também, a relação comum que muitas pessoas estabelecem entre a moda e as mulheres. “Se falamos a palavra ‘modelo’, é muito provável que as pessoas vão relacioná-la às mulheres. Isso acontece, principalmente, porque existe uma certa falta de representatividade dos homens no mundo da moda”, aponta.

Mesmo que os preconceitos contra os homens no mundo da moda já tenham sido maiores e mais intensos, ainda é preciso considerar que eles existem e que trazem prejuízos para aqueles que desejam trilhar uma carreira como modelo.

“A moda não deve ser separada por gêneros, ou seja, entre o público masculino e o público feminino. No exterior, a moda sem gênero já tem conquistado diversos adeptos. No Brasil, entretanto, vemos que a tendência começa a avançar aos poucos”, conta Becker.

Para o modelo internacional, mais importante do que determinar se uma roupa é “de mulher” ou “de homem”, é verificar se o indivíduo se sente confortável com as peças.

“A moda foi feita para expressar sentimentos, sensações e estilos de vida. Esse é o verdadeiro propósito e, para que ele seja alcançado, precisamos lutar contra preconceitos e tabus que ainda envolvem a moda masculina”, finaliza Becker.

Valmor Becker é modelo internacional e conheceu as passarelas aos 11 anos de idade. Em seu portfólio, tem desfiles para Colcci, Calvin Klein, Chili Beans e para a marca de relógios Cartier.