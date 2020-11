Modelo, bumbum gigante, ‘egípcia’ na revista e musa do pornô

Musa de SP, Mayra Borowik diz se aceita fazer ensaio nu

Mayra Borowik, a Musa do estado de São Paulo, vai posar nua. A beldade revelou que aceitou o convite de uma tradicional revista masculina e posará como veio ao mundo, estampando a capa da publicação.

O ensaio terá uma pegada mais “retrô” e será publicado em dezembro. “Resolvi aceitar a proposta e todos terão a oportunidade de me ver sem nada, peladinha mesmo”, disse aos risos. “Aceitei fazer o ensaio justamente porque gostei da proposta de um clima mais retrô, estilo pin-up. Sou apaixonada por essa temática e tenho certeza que será maravilhoso e ousado, assim como eu.”

Já entrando no clima de sensualidade, a beldade que é apontada como sósia da cantora Anitta, posou para uma grife de lingeries e aproveitou para comentar sobre a preparação para o Musa do Brasil, concurso em que representa o estado mais importante do país: “Estou em preparação para arrasar na passarela em dezembro. É uma responsabilidade enorme representar o estado de São Paulo e vou dar o meu melhor.”

Dezembro será um mês agitado para Mayra, que mora em Lisboa mas estará no Brasil no período para cumprir os compromissos do concurso e da revista. Além do desfile final do Musa do Brasil, está prevista a realização de uma festa de lançamento da publicação.

Fotos: Rodrigo Segatto / Ag. Luxxus

Musa fitness Vanessa Ataídes bumbum gigante como Mulher- Gato

“Esse ano não tem festa devido a pandemia. Então, tem que usar a fantasia de Halloween entre quatro paredes”, disse a morena. Vanessa Ataídes escolheu uma fantasia bem sensual de Mulher-Gato em ensaio inspirado no Halloween, que é celebrado neste sábado, 31.

“Amo a Mulher-Gato. Acho uma personagem forte e sensual. Me identifico”, disse a musa fitness. A morena falou como vai celebrar o Dia das Bruxas.”Esse ano não tem festa devido a pandemia. Então, tem que usar a fantasia de Halloween entre quatro paredes”, brinca a sarada.

Vanessa tem 126 cm de bumbum, mas ainda não está satisfeita com o tamanho. Ela quer aumentar para 130cm.

creditos divulgaçao / vhassessoria

Francielly Bertolucci capa da nova edição da SPICYFIRE

A revista SPICYFIRE divulgou hoje sua nova capa, trazendo em um ensaio a modelo Francielly Bertolucci. As fotos foram feitas em um cenário desértico no Rio de Janeiro que deu a inspiração para o clima de todo o ensaio.

“Nossa ideia era dar uma misturada no tema, remetendo a um clima meio oriente, oásis, odalisca, etc. Tomamos cuidado para que não ficasse caricato.” – conta Hiury Bonato, diretor geral da revista.

Em algumas fotos do ensaio principal, há a participação do dançarino Rogger Castro, que atualmente faz parte do ballet do DJ Rennan da Penha e já dançou ao lado de Anitta no palco do Rock In Rio, Ludmilla, Lexa, Pabllo Vittar e até mesmo na abertura das Olimpíadas. “Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei um ‘cadin’ nervoso, mas consegui levar na boa. O ensaio ficou incrível.” – conta ele aos risos.

Francielly, que estampa a capa da revista conta que o resultado das fotos ficou melhor do que o esperado: “Eu só vi a capa hoje quando foi divulgada, assim como todo mundo. Fiquei muito surpresa positivamente. Superou demais as minhas expectativas.”

A revista SPICYFIRE vem tomando cada vez mais destaque no cenário das revistas masculinas, sendo uma das únicas impressas que ainda circulam no país. A revista já estampou diversas musas como Fani Pacheco, Amanda Gontijo, Caren Souza, Viviane Bordin e Erika Canella

Atriz pornô eleita Musa do estado de Pernambuco

A atriz pornô Lolla Martinelli foi selecionada pela organização do Musa do Brasil para representar o estado de Pernambuco na competição. A beldade, que também ostenta o título de Musa do Santos de 2019, entrou recentemente para o mercado do entretenimento adulto e vem se destacando na cena. “Recebi o convite para gravar o primeiro filme em abril e decidi aceitar. Viajava muito à trabalho e isso é complicado, essa foi uma forma de ficar mais em casa”, disse a atriz, que mora em Santo André (SP). O sucesso foi imediato e o primeiro vídeo atingiu a marca de 1 milhão de views em uma plataforma especializada em conteúdo adulto. Após isso já foram mais de 50 filmes gravados.

Lolla diz ter sofrido muito preconceito com a decisão, mas que não se arrepende: “Foi bem difícil, algumas pessoas se afastaram de mim, mas as verdadeiras ficaram por perto. Não me arrependo porque hoje o pornô paga as minhas contas e também estou conseguindo guardar para o futuro.”

Sobre a decisão de participar do Musa do Brasil, a beldade escolheu Pernambuco por ser o estado natal da sua mãe. “Recebi o convite da organização para participar do projeto e topei na hora. Acredito que poderá agregar ainda mais na minha carreira e atrair ainda mais visibilidade para os meus filmes. Escolhi o representar o estado de Pernambuco porque minha mãe nasceu lá e me identifico com a alegria do povo pernambucano.”

O Musa do Brasil mais uma vez valoriza a diversidade da mulher brasileira e tem como proposta ter representantes de todas as classes e belezas. O projeto elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo.

Fotos: Ed Nogueira / Divulgação