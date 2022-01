Moda verão: cores quentes que combinam

Do ponto de vista psicológico, tons quentes estimulam a alegria, descontração e vivacidade

Se você almeja se vestir com estilo, é fundamental entender o significado das cores ao montar o seu look. Durante o processo de criação de uma peça de roupa, estilistas profissionais consideram a psicologia das cores, um estudo aprofundado sobre como o cérebro humano identifica as tonalidades existentes e as transforma em sensações ou emoções.

De maneira simplificada, as cores podem ser divididas entre quentes e frias: “as quentes transmitem sensação de calor, porque estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue” explica Juliana Cunha, digital influencer e especialista em moda. “Essas tonalidades combinam com o verão e também estimulam sentimentos como a alegria, descontração e a vivacidade”, afirma.

No grupo das cores quentes estão o vermelho, o amarelo e laranja, tonalidades que lembram a luz solar e o calor. Em contrapartida, roxo, azul e verde são consideradas frias, associadas ao céu, natureza e sensação de calma. Além da moda, profissionais de design, arquitetura e marketing também usam a teoria das cores para criar produtos bonitos e que realmente cativam a atenção das pessoas.

Agora que você sabe essa classificação, será mais fácil montar um visual com a combinação perfeita: “entender um pouco da complexidade das cores é fundamental para escolher looks que realmente combinam! Outra vantagem é poder atribuir um significado mais profundo para o que você veste”, constata a especialista em moda Juliana Cunha.