Moda sustentável vira tendência no Brasil

As tendências de moda vem e vão, cada ano surge uma novidade que ganha grandes proporções e faz com que os amantes da moda se atualizem.

Uma das tendências que mais tem ganhado destaque no Brasil é a moda sustentável. O cuidado com o meio ambiente é um assunto que causa muita polêmica, afinal estamos falando do futuro do nosso planeta.

A moda sempre teve seu impacto no meio ambiente, mas nem sempre de uma maneira positiva. A indústria têxtil, representa o impacto entre 8 a 10% de gases estufa, o que causa um grande efeito ambiental negativo.

Pensando nisso, estilistas renomados como a canadense Olivia Rubens e Sú Martins, ícone da moda nacional, optaram por fazer moda de um jeito um tanto diferente. Mais sustentável, assim como demais profissionais da área.

A moda sustentável veio com força total nos últimos tempos e ganhou ainda mais proporção durante a pandemia. Com todos os acontecimentos no mundo, as pessoas passaram a ter mais consciência na hora de consumir.

A mudança de comportamento entre os consumidores fez com que grandes marcas tivessem que se adaptar e mudar sua forma de produção. Com foco e dedicação nos cuidados do meio ambiente e social.

Como trazer a moda sustentável para o seu guarda roupa

Grande parte dessas mudanças foi causada pela forma de vida minimalista, aderida por muitas pessoas nos últimos anos. Essa forma de viver, consiste em diminuir o acúmulo de objetos e bens, a fim de trazer mais liberdade e desapego.

Pessoas que aderem a forma de vida minimalista, além de contribuir para um mundo melhor, podem muito bem arrasar em looks e acessórios que se enquadram dentro do estilo de vida.

Um exemplo disso é o Anel aparador de aliança delicado com micro zircônias folheado em ródio branco, delicado e ao mesmo tempo sofisticado. Tudo isso, a ponto de realçar qualquer look.

Os brincos são peças fundamentais para quem possui esse estilo de vida. Trata-se de um acessório delicado ao mesmo tempo elegante, se for combinado com o look correto.

Modelos como o Brinco com design de pérolas crescentes folheado em ouro 18k, são perfeitos para looks simples e minimalistas.

Mesmo com toda movimentação no mercado da moda, algumas pessoas ainda possuem hábitos não sustentáveis. A necessidade de consumir roupas, faz com que muitas pessoas compram por impulso.

Às vezes, nem chega a utilizar as peças compradas. Isso causa um montante de roupas paradas dentro do guarda roupa.

Mas para tudo tem uma solução! Por isso, separamos algumas dicas de como cuidar do planeta começando pelo seu guarda roupa.

Desapegar

Essa atitude pode contribuir e muito com o planeta e com as pessoas. Temos o costume de guardar roupas que já não usamos mais, por não servir, por ter enjoado da peça, entre outros motivos.

E mesmo com todos esses motivos, não conseguimos dar um fim para essas roupas. Uma solução para quem tem essa dificuldade é pensar no próximo, muitas pessoas não têm condições de comprar roupas novas.

A iniciativa de doar roupas usadas, pode fazer toda a diferença para quem precisa. Além disso, pode ajudar até você mesmo que não terá mais aquela peça ocupando espaço dentro do seu guarda roupa.

Personalizar

É comum enjoarmos de algumas roupas, não conseguir montar um look pois parece que nada mais combina.

Mas saiba que para isso também existe solução, as adaptações nas peças de roupas tem se tornado cada vez mais comum.

Assim você consegue trazer mais da sua personalidade para seus looks, além de deixá-los ainda muito mais estilosos. Na internet existem vários tutoriais de como personalizar as peças.

É possível fazer com qualquer peça de roupa e transformá-la totalmente. O fato de reutilizar peças que provavelmente iriam para o lixo, traz um impacto significativo no meio ambiente.

Consciência na hora de comprar

Quem nunca achou uma peça linda na vitrine e foi logo comprando. E quando de fato foi utilizar percebeu que não combina com você?

Essa é uma atitude comum, pois o fato de comprar por impulso nos leva a tomar decisões nem sempre corretas. E com isso o acúmulo de roupas paradas no guarda roupa só aumenta.

Para evitar que isso aconteça, antes de comprar qualquer roupa, pare, pense e reflita: será mesmo que vai combinar com a minha personalidade e estilo? Possuo outras peças que combinam? Preciso mesmo comprar mais roupas nesse momento?

Essas reflexões vão fazer toda a diferença no planeta e no seu bolso. Isso porque, além de cuidar do meio ambiente, você não terá gastos desnecessários.

Compre e desapegue

Uma outra forma de contribuir para uma moda mais sustentável é desfazer-se de uma peça após comprar outra.

Assim você mantém uma rotatividade em seu guarda roupa e pode ajudar outras pessoas doando aquela peça que não vai mais fazer parte dos seus looks.

Comprar de brechós

Já se foi o tempo em que comprar roupas de brechós era brega. Uma das tendências que tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros, é o consumo de roupas já utilizadas.

Essa atitude contribui para a moda sustentável. Dá um fim a peças que provavelmente voltariam para a natureza e causariam grandes impactos ambientais. Além de ser mais acessível por ter valor inferior a roupas compradas diretamente de lojas.

É possível criar grandes looks com roupas de brechós. Basta ter criatividade e bom senso na hora de escolher as peças, sempre aproveitando modelos que se encaixam no seu estilo.

Gostou das dicas de como contribuir com a moda sustentável? Acompanhe nosso blog, siga nossas sugestões e garanta looks para arrasar em qualquer situação!