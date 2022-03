Mitsubishi Motors apresenta novo Eclipse Cross 2023

A Mitsubishi Motors apresenta no mercado brasileiro a linha Eclipse Cross 2023, SUV compacto que traz o mesmo DNA 4X4 característica da marca dos três diamantes, com design renovado, alta tecnologia embarcada e motor turbo que garante uma excelente experiência ao volante.

Produzido na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO), a linha Eclipse Cross 2023 tem como principal novidade o design externo, totalmente renovado, com o novo conceito Dynamic Shield Evolution, que representa uma evolução em toda a identidade visual da marca.

Mais do que uma aparência atualizada, o Eclipse Cross 2023 entrega aos clientes Mitsubishi uma dirigibilidade primorosa de alto nível e a possibilidade se explorar mais as atividades ao ar livre, de passar momentos mais próximo da natureza e das belas paisagens do Brasil, tudo por conta dos eventos – rallies e passeios – que a marca promove a seus clientes já há 26 anos.

“A Mitsubishi produz carros que são muito mais do que meios de transporte capazes de levar pessoas do ponto A ao ponto B. Oferecemos todo um conceito 4×4 que permite aos nossos clientes adotar um estilo de vida mais outdoor, explorando os lugares mais remotos do Brasil. O Eclipse Cross oferece tudo isso aliado a muita tecnologia embarcada, sofisticação, a um prazer imenso em termos de dirigibilidade, agora com um novo design”, firma Letícia Mesquita A. Oliveira, diretora de marketing da Mitsubishi Motors no Brasil.

A linha Eclipse Cross 2023 chega ao mercado a partir de hoje, com os seguintes preços e versões:

GLS: R$ 186.990

HPE R$ 201.990

HPE-S R$ 221.990

HPE-S S-AWC R$ 232.990

Design externo

É na aparência externa que o Eclipse Cross 2023 teve suas principais atualizações. A começar pela traseira, que foi totalmente redesenhada. A mudança proporcionou ao modelo um ganho na área do porta-malas de 14% em relação à versão anterior.

Os faróis traseiros chegam em LED e também foram redesenhados de forma a harmonizar com o novo design da tampa do porta-malas. O mesmo ocorreu com o para-choques traseiro pintado na cor do veículo e que traz acabamentos em prata ou em black piano nas versões HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC.

O skidplate integrado é de série e pode vir em preto ou na cor da carroceria, de acordo com a versão. Disposto acima do porta-malas, o aerofólio traseiro também foi redesenhado e chega na cor da carroceria.

As laterais também mudaram e agora trazem molduras logo abaixo das portas pintadas na cor do veículo. As rodas de 18 polegadas em liga leve trazem novo design e reforçam o aspecto esportivo do Eclipse Cross 2023.

A parte dianteira está ainda mais esportiva, graças ao novo desenho das luzes de neblina, ambos em LED nas versões HPE, HPE-S e HPE-S S-AWC. Na versão de entrada GLS, os faróis halógenos também foram redesenhados. O DRL ficou na parte superior dando uma impressão de faróis extremamente afilados, remetendo ainda mais modernidade e tecnologia.

A grade da entrada de ar frontal também foi atualizada, de forma a oferecer um visual mais arrojado. Ela é revestida com acabamento em black piano ou em preto, de acordo com a versão.

A linha Eclipse Cross 2023 chega com uma grande variedade de cores de carroceria à disposição dos clientes. Ao todo são sete opções diferentes: Cinza Londrino, Prata Lítio, Prata Cool, Azul Baikal, Vermelho Lucid, Branco Fuji (perolizado) e Preto Onix Pearl.

Interior premium impecável

A linha Eclipse Cross foi projetada para oferecer a seus clientes uma experiência premium ao motorista e demais ocupantes, muito por conta da alta tecnologia embarcada, aliada a um acabamento de primeira linha.

Na linha 2023 essa proposta fica ainda mais evidente. A começar pelo aumento na opção de cores do couro que reveste bancos e acabamentos de porta e do porta objetos entre os bancos da frente. Além do preto tradicional, o cinza “Arctic Gray” está disponível aos clientes do novo Eclipse Cross.

Nas versões topo de linha (HPE-S, S-AWC e HPE), os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico e sistema de aquecimento para os dias de temperaturas muito baixas. Em todas as versões, os bancos da frente são oferecidos com design esportivo, espuma de dupla densidade com retenções laterais e uma linha central que deixa o corpo em posição perfeita para a condução, sem cansar no trânsito das grandes cidades e muito confortável em viagens longas.

Já os bancos traseiros são reclináveis, com oito níveis de inclinação do encosto (16º a 32º), maximizando o conforto de quem viaja no banco de trás.

O acabamento interno é premium e recebeu atenção a cada detalhe. A começar pelos detalhes prateados que contornam o console central e o painel de instrumentos do modelo. O painel e o volante multifuncional são revestidos em material macio de toque agradável. É pelo volante que que diversas funções do sistema multimídia do veículo podem ser controladas.

O sistema de ar condicionado Dual Zone permite que motorista e passageiro do banco da frente regulem individualmente a temperatura do habitáculo. As temperaturas independentes são exibidas por um visor digital localizado no console central.

O sistema Keyless de partida permite aos clientes abrir e fechar o veículo somente por meio da aproximação da chave, que pode permanecer no bolso ou na bolsa. Para entrar no veículo, basta se aproximar – tendo a chave com você – e apertar um botão na maçaneta da porta do motorista.

O botão Start/Stop é pressionado não apenas para dar a partida no motor, mas também para que os espelhos retrovisores se abram e os sistemas de head-up display seja acionado.

Para otimização do espaço interno, o sistema de freio de estacionamento é eletrônico, o que permitiu a substituição da tradicional alavanca por um botão que aciona ou desliga automaticamente os freios. Ele também é equipado com o sistema Auto Hold, para trazer ainda mais conforto ao condutor do Eclipse Cross. Para acionamento manual, basta pressioná-lo.

Cada vez mais conectado

Um dos destaques da cabine do novo Eclipse Cross 2023 é a central multimídia premium da marca JBL. O sistema adiciona ao painel uma tela capacitiva de 7 polegadas com respostas rápidas, áudio streaming de última geração. O dispositivo também oferece as tecnologias Android Auto e Apple Car Play, para conectividade com smartphones.

Dirigibilidade sem igual

Antes de começarmos a expor as informações de motor e câmbio, é importante ressaltar que uma das principais características do Eclipse Cross, desde seu lançamento em 2018, é oferecer ao motorista uma dirigibilidade e segurança sem igual.

E isso acontece graças ao sistema de suspensão – muito bem ajustado às características das ruas e estradas brasileiras – que trabalha em conjunto com o propulsor e a transmissão.

Em todas as versões, o Eclipse Cross 2023 conta com o moderno motor MIVEC Turbo 1.5L de dupla injeção, 165 cv de potência e 25,5 kgf.m de torque. Desenvolvido sobre o conceito de downsizing, o propulsor entrega o torque máximo em baixas faixas de giro, proporcionando maior eficiência energética e desempenho, menor consumo de combustível e um rodar agradável.

O powertrain é combinado à transmissão CVT com sistema INVECS III, que se adapta ao modo de dirigir de cada motorista. Para mais esportividade, o câmbio tem tecnologia que simula uma transmissão de oito velocidades com Paddle-Shifters na coluna de direção que permitem trocas manuais de marcha.

Tração 4WD e modos de condução

A versão topo de linha conta com o exclusivo Super All-Wheel Control (S-AWC), um sistema de controle dinâmico integrado à tração 4WD, que garante uma rodagem segura em qualquer tipo de piso. Com um acoplamento eletromagnético, o sistema controla automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

O motorista pode optar por três modos de condução: AUTO, SNOW ou GRAVEL, dependendo das condições de cada tipo de terreno, visando melhorar a precisão na condução e estabilidade, sobretudo em vias escorregadias.

Pacote de equipamentos

O Eclipse Cross 2023 conta com um pacote de equipamentos extremamente completo. A segurança, por exemplo, inclui o TPMS (sensor de pressão dos pneus), os sensores de chuva e de luz, sistemas de freios ABS, BAS, BOS, HSA (assistente de partida em rampa), controles de tração e estabilidade (ASC + ATC), câmera de ré, sistema Full Airbags, DRL em LED e luzes de neblina.

O modelo também oferece o pacote de tecnologia MiTEC com diversos sistemas inteligentes de segurança ativa. São eles o FCM, ACC, LDW, BSW + LCA, RCTA, AHB e UMS, além de sensores de obstáculos dianteiros e traseiros.

BSW (Blind Spot Warning) – Aviso sonoro e de luz nos espelhos retrovisores indicando região de ponto cego.

UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) – Sistema de prevenção de aceleração involuntária, que reduz as chances e o perigo de atingir obstáculos a até quatro metros, na frente ou atrás do veículo, caso o motorista pressione fortemente o acelerador por engano com o carro parado ou até 10km/h.

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – Sistema de aviso de tráfego traseiro, que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em marcha a ré.

Speed Limiter – Limita uma velocidade pré-estabelecida pelo motorista.

ASC (Active Stability Control) – Controle ativo de estabilidade, evitando escorregamento em curvas.

ATC (Active Traction Control) – Controle Ativo de Tração, atua em pisos de baixa aderência ou em situações de aceleração brusca.

ACC (Adaptative Cruise Control) – Piloto automático adaptativo de nova geração, que diminui e acompanha automaticamente a velocidade do veículo à frente, além de auxiliar o condutor durante condições de transito intenso.

FCM (Foward Collision Mitigation) – Sistema de frenagem autônoma, que ajuda a prevenir colisões frontais identificando veículos ou pedestres por meio de câmeras e radar.

LDW (Lane Departure Warning) – Aviso de saída de faixa de rolamento.

AHB (Auto High Beam) – Acionamento automático do farol alto, liga e desliga automaticamente as luzes altas para não ofuscar a visão de condutores na direção oposta.

Mit4You – Guada-chuvas de benefícios aos clientes

A Mitsubishi Motors apresenta o programa Mit4You, que oferece a seus clientes uma série de benefícios tanto para compra quanto para locação de toda a sua linha de veículos. A ação é norteada por meio de parcerias com grandes instituições como o Banco Itaú e o Sem Parar e tem o objetivo de disponibilizar sempre um excelente negócio aos consumidores.

A primeira delas é o programa Mit Assinatura. Disponível para toda a linha de veículos Mitsubishi, inclusive para o novo Eclipse Cross 2023, por meio dele os clientes têm a oportunidade de usufruir de toda a robustez, tecnologia e conforto de um Mitsubishi pagando parcelas mensais atrativas, sem se preocupar com custos de seguro, documentação, IPVA, revisões ou depreciação. O plano está disponível para períodos de 12, 24 ou 36 meses.

Outra grande vantagem do Mit4You é o Mit Itaucard, cartão de crédito sem anuidade disponível nas bandeiras Visa e Mastercard. Por meio dele os clientes contam com uma série de vantagens para a compra ou aluguel de um carro zero quilômetro, além de serviços de pós-vendas, com descontos que podem chegar a até 20 mil reais.

Caso o cliente opte pela compra financiada de seu Mitsubishi novo, ele pode pagar as parcelas utilizando o Mit Itaucard e, com isso, acumular pontos que podem dar descontos de até 100% nas primeiras revisões de seu veículo.

Mais um benefício oferecido aos clientes por meio do programa Mit4You é o adesivo do Sem Parar já instalado de fábrica em todos os veículos da linha Mitsubishi. Com o adesivo já instalado de fábrica, basta o cliente realizar a habilitação por meio dos canais oficiais do Sem Parar (telefone e lojas físicas) e começar a usar.

Pela parceria entre a HPE e o Sem Parar, mesmo os já clientes do sistema passam a ter descontos exclusivos que incluem as cinco primeiras mensalidades grátis, além de facilidades como o pagamento automático de pedágios, estacionamentos, serviços de drive-thru, postos de combustível, entre outros.

O “guarda-chuva” de vantagens Mit4You é composto por inúmeros outros benefícios como o programa de financiamento Mit Fácil, que oferece diversas opções de planos de financiamentos para os mais variados perfis de clientes, desde o produtor rural até empresários e pessoas físicas.

O Mit Seguros também possui uma imensa gama de opções de planos não apenas para os veículos da marca, mas também para residências, saúde, celulares e até animais de estimação.

A linha Eclipse Cross 2023 já está disponível para venda em todas as concessionárias Mitsubishi Motors espalhadas pelas cinco regiões do País.