Mitos e verdades sobre a depilação no verão

Se você está planejando tomar sol ou curtir uma piscina nesta temporada de altas temperaturas, é importante tomar alguns cuidados ao se expor à radiação, principalmente se você for realizar algum tipo de depilação neste período. “Com a maior incidência dos raios solares, deve-se aumentar os cuidados tanto antes quanto após o procedimento de eliminação dos pelos para evitar manchas”, explica Regina Jordão, CEO do Pello Menos, rede especializada no assunto.

A profissional listou os principais mitos e verdades sobre a remoção de pelos na estação mais quente do ano. Com a informação correta, é possível evitar imprevistos e aproveitar os momentos de folga com tranquilidade. Confira!

Depilar com cera deixa a pele sensível

Verdade. Como o procedimento com cera retira a camada superficial da pele, deixando a região mais sensibilizada, a exposição imediata aos raios solares não é indicada. “Você pode se depilar no verão sim, mas a recomendação é aguardar no mínimo 48 horas e abusar do filtro solar para tomar sol diretamente”, explica Regina.

Não é recomendado o uso de bronzeadores

Verdade. O melhor a se fazer é evitar o produto, pois o procedimento vai também remover a cor superficial da derme. Já reparou que logo depois de depilar, a pele fica mais clara? Então, é que há essa eliminação sutil da coloração. Portanto, a aplicação de um ativo na área que já está sensível pode acabar induzindo a melanina no local, causando manchas na pele.

Quem não quer remover, pode descolorir os pelos no sol

Mito. Apesar de ser comum, o hábito de se expor ao sol com o descolorante aplicado na pele não é indicado. Bem pelo contrário: é perigoso, pois pode causar manchas. É preciso, portanto, ter cuidado ao optar pelo método, preferindo água oxigenada com valor entre 10 a 20 volumes e não permanecer com o produto no corpo mais do que o tempo estipulado na embalagem. Faça também o teste em uma área pequena da pele, pois descolorantes podem causar alergias.

Depilar com lâmina é mais fácil e exige menos cuidado

Mito. A lâmina promove uma depilação superficial, ou seja, o procedimento terá que ser refeito em um intervalo muito menor de tempo. Este também não é o melhor método para todos os tipos de pele, além de não ser o mais recomendado para depilar as áreas mais sensíveis, como virilha e axilas. Acrescente a conta, ainda, que é arriscado se expor ao sol após a raspagem, pois a lâmina causa micro fissuras, deixando a pele sensível e favorecendo o aparecimento de manchas.

Filtro solar é indispensável, independente do método

Verdade. O uso do protetor solar é fundamental em qualquer dia do ano e, mesmo no inverno a incidência dos raios serem menores, a aplicação do produto é necessária. Logo após a depilação, por conta da sensibilidade momentânea da pele, a importância ganha ainda mais destaque. “O ideal é usar um protetor solar em todo o corpo com FPS igual ou superior a 30. Já para a pele do rosto, recomenda-se um produto específico para esta região com FPS igual ou superior a 50”, avalia a especialista.

