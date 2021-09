Miss Universo São Paulo dia 2 de outubro

Ribeirão Preto sediará no dia 2 de outubro, o Miss Universo São Paulo, com transmissão para 196 países pela plataforma Soul TV, canal U Miss, e no interior de São Paulo, pelo Grupo Thathi de Comunicação – na TV pelos canais 522 da Claro TV e 22 TV aberta, além da multiplataforma, rádios e redes sociais, a partir das 22h. Será a primeira vez que o concurso ocorrerá fora da capital, com 19 candidatas disputando o título de mulher mais bonita do estado de São Paulo.

Por conta da pandemia, o evento será somente por transmissão direta da Casa Boulevard Pallagourmet – uma mega estrutura de palco e iluminação será montada no local. As 19 candidatas são das cidades de: Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Cajamar, Franca, Ribeirão Preto, Cravinhos, Santa Rita do Passa Quatro, Limeira, Franco da Rocha, Guarulhos, Ibirá, Jaú, Ilha Bela, Santo André, Cotia, Araraquara, São Carlos.

A vencedora irá disputar o Miss Universo Brasil no dia 7 de novembro em alto mar, a bordo de um cruzeiro temático. E no mês de dezembro, quem vencer essa etapa nacional, defenderá nosso País no Miss Universo, que ocorrerá em Eliat, Israel.

“Realizar um evento como o Miss Universo São Paulo não é uma tarefa fácil, ainda mais porque a pandemia ainda não se findou. Mesmo assim, as minhas expectativas são as melhores, trazer esse evento para Ribeirão Preto é uma emoção inenarrável, pois foi como coordenador do Miss Ribeirão Preto que eu obtive destaque no cenário dos concursos de Miss e foi por isso que eu recebi o convite para assumir o estadual”, comemora Éder Ignácio, coordenador do Miss Universo São Paulo.

A grande noite

O concurso tem o patrocínio da Aneethun, Ricosti, Royal Brows, SD Sobrancelhas Design e Beijo do Sol Moda Praia, Alexandre Lima Beauty & Hair, com apoio de Juliana Rangel Comunicação e Antares Transportes e Turismo. Apoio Institucional da Secretaria da Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

O evento contará com a presença da atual diretora da franquia nacional, a Miss Brasil 2015, Marthina Brandt e será conduzido pelo apresentador Anderson Nogueira. A direção artística do Miss Universo São Paulo será assinada por Alex D’arc, que já foi coreógrafo do Domingão do Faustão, da Comissão de Frente da Tom Maior e já assinou a produção de DVD’s de Fernando e Sorocaba.

As candidatas passarão por avaliação preliminar com júri técnico um dia antes da noite final, no dia 1 de outubro – esse momento determinará quem serão as finalistas que avançam para a próxima fase.

Na grande final, as 19 candidatas usarão quatro trajes, sendo roupa da abertura, biquíni, maio e de gala. Entre as novidades no palco, serão as cores dos vestidos de gala, que seguirão a paleta da bandeira do estado de São Paulo. A coroa por hora, é surpresa, mas será confeccionada e tem toda uma história que envolve esse grande símbolo.

Precaução na pandemia

Primeira vez que o Miss Universo São Paulo será realizado fora da capital, o concurso vem no momento da retomada dos eventos no estado. O formato vem numa versão mais compacta, atendendo aos protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS), e por conta disso, até o número de candidatas será menor, todas condicionadas à entrega de um exame de Covid-19 na chegada em Ribeirão Preto, dias antes do evento, feito dentro das últimas 48 horas. A equipe estará aferindo temperaturas antes dos compromissos das candidatas e o uso de máscara é obrigatório, sendo dispensado somente em momentos de fotos e gravações, além do desfile no palco.

“O retorno do Miss Universo São Paulo será seguindo todos os protocolos de saúde e, por isso, optamos pela transmissão para que todos possam assistir a esse grande espetáculo com toda a segurança direto das suas casas”, explica Adriana Ramos de Moura, uma das organizadoras do evento.

Conheça as candidatas no Instagram @missuniverso.sp

Quando: 2 de outubro

Transmissão: a partir das 22h

Onde: Grupo Thathi de Comunicação e plataforma Soul TV, canal U Miss