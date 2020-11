Miss ‘supranational’, primas ousadas e nova influencer

Bruna Zanardo vai pro Miss Brasil Supranational 2020

O concurso representa a volta da modelo aos concursos de beleza

A modelo e Miss Bruna Zanardo foi anunciada nesta sexta-feira (30) como uma das participantes do Miss Brasil Supranational 2020. Veterana em concursos de beleza, Bruna representou o país no Miss Terra 2016, onde conquistou o título de Miss Earth Fire 2016, e Miss Beleza Internacional 2017. O Miss Brasil Supranational 2020 acontecerá em Brasília, entre os dias 25 e 29 de novembro, com a final no sábado, dia 28. As participantes ficarão confinadas por quatro dias enquanto passam pelas etapas eliminatórias.

Para se preparar para o concurso, a modelo está fazendo aulas e intensificou seu treino na academia. “Faço aulas de inglês três vezes por semana, além de fonoaudióloga e oratória”, conta. Além disso, ressalta que a parte de comunicação é muito importante. “(a miss) Não é só uma mulher bonita; um corpo bonito. É uma mulher que tem um conteúdo diferencial e que saiba se expressar muito bem”, acrescenta.

Três anos depois do seu último concurso, Bruna está com boas expectativas para o evento. “Acho que o meu diferencial é a bagagem e experiência que tenho. Me sinto mais preparada e mais completa para representar o Brasil em um concurso internacional”, afirma. Durante as etapas, as candidatas participarão por entrevistas e três desfiles pré-gravados, sendo eles: Top Model (abertura), Moda Praia e Moda Noite. A vencedora representará o país na versão global do concurso, o Miss Supranational.

Bruna contará com o apoio e torcida de seu público que a acompanha desde seu primeiro concurso. “Minha relação com meu público sempre foi a melhor possível. Hoje mesmo recebi uma mensagem carinhosa de um fã que me viu na rua. Ele disse: “Bruna, você é gente como a gente, né? Fico muito feliz de ver que você é tudo isso que transmite e fala nas redes”. Fico muito feliz quando recebo esse tipo de mensagem, porque entendo que sou importante na vida das pessoas” finaliza.

Stylist: Luiz Plinio

Fotos:Gabriel Bertoncel

Dayse Brucieri protagoniza ensaio sensual com prima

Dayse Brucieri reencontrou sua prima Carolina Azevedo depois de 2 anos sem se verem. Carol, que vive na Filadélfia, nos Estados Unidos, voltou ao Brasil devido a pandemia do novo coronavirus vpara ficar próximo da família. Juntas, elas protagonizaram um ensaio bem sensual em uma cama. Além de mostrarem seus corpos sarados, as loiras fizeram planos.

“Planejamos viajar por todo Brasil e faremos ensaios fantásticos para nossos seguidores”, disse Dayse. Consideradas mamães fitness, ambas são exemplo de disciplina e dedicação no mundo fitness. Se uma era bom imagina as 2 gatas

creditos samuel melin /vhassessoria

Paloma Vidor vira influencer

Sem dúvida alguma uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa, estamos falando de Paloma Vidor que vem se destacando nas redes sociais por seu jeito autêntico. Quem vê a gata sempre alegre e sorridente não imagina que ela é zero álcool. Isso mesmo a beldade afirmou que não toma nenhuma tipo de bebida com teor alcoólico mas que se diverte igual ou até mais os que gostam de beber.

Agora no ano em que a pandemia parou o mundo Paloma aproveita sua ascensão nas redes sociais para organizar seus projetos para o futuro, isso porque ela conta com assessoria artística e alguns convites inclusive um para ser musa de uma grande escola de samba de São Paulo, onde a musa afirma que irá realizar um de seus maiores sonhos que é justamente desfilar na avenida.

Resta saber qual será o desfecho e os próximos passos da beldade e com toda certeza vale a pena seguir seu insta @palomavidor e sempre acompanhar de perto sua rotina e etc.