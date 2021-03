Miss Nova Odessa Teen visita prefeito e vai ao Peru

O prefeito Leitinho Schooder recebeu em seu gabinete, na sexta-feira (26/02), a jovem Jullya Nunes da Silva, de 16 anos, moradora do Jardim Monte das Oliveiras e Miss Nova Odessa Juvenil 2018. Ela estava acompanhada da mãe, a diarista Cristina Pereira Nunes, e mostrou ao chefe do Executivo as diversas faixas e coroas que já ganhou na carreira de miss e modelo, que começou há 5 anos. O prefeito já conhecia a modelo, mas fez questão de conversar sobre seus planos para o futuro.

A estudante do Ensino Médio da Rede Pública tem ainda no currículo outros dois títulos, o de Miss Brasil Beleza Brasileira Charme Juvenil 2019 e o de Miss Brasil Beleza Universo Teen 2020/2021 – este último lhe garante uma vaga em setembro deste ano no Miss Beleza Universo Juvenil, no Peru, competição que foi adiada para este ano em função da pandemia de Covid-19.

“É muito gratificante, como prefeito, poder receber e valorizar os jovens talentos da nossa cidade em todas as áreas. Além de linda, a Jullya é uma menina muito talentosa, articulada, inteligente e humilde, com um futuro brilhante pela frente. A gente vê que ela teve uma criação muito sólida, que ela teve uma mãe de muito caráter, uma lutadora também. Desejamos toda a sorte do mundo para a Jullya no Peru – e no restante da sua carreira e da sua vida. Talento ela tem, só precisa de apoio e oportunidades”, afirmou o prefeito Leitinho.

A competição no Peru deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. A família busca patrocínios e trabalhos de modelagem para que Jullya possa viajar ao país andino no segundo semestre e representar não apenas a cidade de Nova Odessa, mas o Brasil na competição internacional. Mais informações profissionais sobre ela podem ser encontradas em https://www.instagram.com/jullya_silvaa/ e em https://www.facebook.com/Jullya-Nunes-2236909926636005/.

Além de cursar o Ensino Médio regular na EE Dr João Thienne, Jullya faz curto de teatro musical na escola de artes Cata-Vento de Nova Odessa, entre outros cursos da área de modelagem realizados e em andamento. Também já tem algumas participações na TV – como na novelinha Poliana, do SBT, e em comerciais –, entre dezenas de ensaios fotográficos, desfiles e aparições e eventos em cidades da região e em São Paulo. Para o futuro, ela pretende cursar faculdade de Moda ou Artes Cênicas.

“Tenho muito orgulho de representar Nova Odessa na região e no exterior. Nasci e cresci aqui e levar o nome da minha cidade para o mundo todo é uma grande satisfação pessoal. Em todo concurso ou evento que vou, faço questão de citar o nome da minha cidade”, contou a modelo – que, em 2020, participou inclusive de um desfile beneficente em prol da ONG local Comunidade Geriátrica, demonstrando sua preocupação também com o aspecto social da profissão.

“Quero continuar na área, fazer faculdade, porque mesmo sendo modelo, acho essencial que a profissional seja completa, e o estudo é parte fundamental desse crescimento”, finalizou Jullya Nunes.

Sua mãe, que não esconde o orgulho da filha – e também da própria profissão de diarista, que lhe permite realizar os sonhos de Jullya –, concorda, e promete fazer a filha continuar estudando. “Ela vem de uma família humilde, dou diarista e assim criei sozinha minhas duas filhas. Acho o estudo muito importante, porque sem formação, as pessoas não têm muitas oportunidades de melhorar de vida ou mesmo como ser humano”, finalizou dona Cristina.