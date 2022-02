Miss Juvenil de Nova Odessa visita Leitinho; disputa no Peru em outubro

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete, na manhã dessa quinta-feira (10/02), a modelo Jullya Nunes da Silva, de 17 anos. A estudante do Ensino Médio, moradora do Jardim Monte das Oliveiras, é Miss Nova Odessa Juvenil 2018 e Miss Brasil Beleza Brasileira Charme Juvenil 2019.

Acompanhada da mãe, Cristina Pereira Nunes, a modelo agenciada pela Trade está em preparação para disputar o Concurso Miss Universo Teen. A competição acontecerá entre os dias 06 a 09 de outubro, na cidade de Cusco, no Peru.

Jullya detém ainda os títulos de Miss Brasil Beleza Universo Peru Teen 2020 e Miss Brasil Beleza Universo Peru Teen 2021.

“Estou feliz em poder representar não somente Nova Odessa, mas também o meu país no concurso Cusco Peru 2022. Nasci e cresci aqui e levar o nome da minha cidade para o mundo todo é uma grande satisfação pessoal. Em todo concurso ou evento que vou, faço questão de citar o nome da minha cidade”, disse a morena de 1,75 metro de altura e cabelos pretos longos – que, em 2020, participou inclusive de um desfile beneficente em prol da Comunidade Geriátrica, demonstrando sua preocupação também com o aspecto social.

O concurso estava previsto para setembro do ano passado, mas foi adiado para este ano em função da pandemia do coronavírus. “A Jullya é uma menina muito talentosa, articulada, inteligente e humilde, com um futuro brilhante pela frente. A gente percebe que ela teve uma criação muito sólida, por uma mãe que também é uma grande lutadora. Desejamos toda a sorte do mundo para a Jullya no Peru – e no restante da sua carreira e da sua vida. Talento ela tem, só precisa de apoio e oportunidades”, afirmou o prefeito Leitinho.

E por falar em oportunidade, para viajar ao país andino para a competição de outubro, além da taxa de inscrição – com hotel incluso –, Jullya precisa pagar também as despesas aéreas da viagem. E necessita do patrocínio da iniciativa privada.

“Buscamos patrocínios para custear a viagem de Jullya ao Peru no segundo semestre e representar não apenas a cidade de Nova Odessa, mas o Brasil na competição internacional. E se Deus quiser ela vai trazer a faixa para nossa cidade”, comentou a mãe da garota, Cristina Nunes.

CONHEÇA

Além de cursar o Ensino Médio regular na EE Dr João Thienne, Jullya faz curto de teatro musical na escola de artes Cata-Vento de Nova Odessa, entre outros cursos da área de modelagem.

Também já tem algumas participações na TV – como na novelinha Poliana, do SBT, e em comerciais –, entre dezenas de ensaios fotográficos, desfiles e aparições e eventos em cidades da região e em São Paulo. Para o futuro, ela pretende cursar faculdade de Moda ou Artes Cênicas.

“Quero continuar na área, fazer faculdade, porque mesmo sendo modelo, acho essencial que a profissional seja completa, e o estudo é parte fundamental desse crescimento”, finalizou Jullya Nunes.

Mais informações profissionais sobre ela podem ser encontradas em https://www.instagram.com/jullya_silvaa/ e em https://www.facebook.com/Jullya-Nunes-2236909926636005/.