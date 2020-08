Miss Americana disputa Miss SP virtual em novembro

Campeã do miss regional com direito ao mandato de Miss Americana em 2019, a americanense Natalia Paula voltará a disputar o Miss nas próximas semanas. “Ano passado fui para o miss São Paulo Fashion Show, mas infelizmente conquistei o 4o. lugar”, disse. Ela voltou a ganhar a disputa do miss regional este ano, que foi feito de forma online devido a pandemia.

Na disputa feita online, as provas acabaram valeram notas em itens como passarela, postura e mais. “Minha nota final foi 8,3 me dando mais uma vitória do mandato de Miss Americana e em novembro vou participar do São Paulo Fashion Show de novo”.

Naty, como gosta de ser chamada, disse que a experiência da primeira participação ano passado deu mais força a ela para o retorno este ano. “Agora sem a surpresa da primeira vez vou tentar melhorar a posição e representar ainda melhor nossa querida cidade”.