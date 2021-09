Mironga vai ter vinhos do Uruguai e samba

No próximo dia 30 a partir das 20h o Mironga – Downtown, na Barra da Tijuca, vai oferecer um Jantar Musical com direito a pratos elaborados pelo chef Luiz Varejão, vinhos Naturais e Orgânicos da Bodega premiada “Pablo Fallabrino” (Uruguai) e música do cantor e compositor Márcio Marinho. O investimento é de R$ 245 por pessoa + serviço 10% até 28/09 e R$ 288 + serviço 10% a partir do dia 29/09.

A apresentação musical começará a partir das 20h e o jantar será servido às 21h. A atração musical ficará por conta de samba e chorinho embalados por Márcio Marinho, que é formado em licenciatura no Centro Universitário Claretiano e pela Escola de choro Raphael Rabello. Já conta no currículo apresentações na Argentina, Peru, Uruguai, Bolívia, México, Dubai, França, Alemanha, Tunísia e Espanha. Em 2013 esteve na Feira do Livro de Frankfurt, Alemanha, cujo país homenageado era o Brasil. Fez nove apresentações durante a Feira, com o grupo “Choro Livre”, além de tocar no Conservatório Goethe (Frankfurt).

A experiência gastronômica começará com o Drink de Boas Vindas com o vinho Alma Surfer Espumante Pet NatBrut, que tem 65% de traminer aromático e 35% de chardonay com 13% de teor alcoólico. Logo em seguida será servida como entrada Endívia Recheada com camarão harmonizada com o vinho Estival que tem 13,5% de teor alcoólico e é uma cofermentação das três uvas, traminer e moscato bianco colhidos bem maduros e chardonnay colhido com muita acidez, fermentado a 12°C durante 15 dias, mantendo assim aromas e acidez incrível.

Como prato principal será servido um Bife de Chorizo à Oswaldo Aranha com batata recheada com Sour Cream e farofinha crocante. Como bebida será servido um vinho AnarkiaTannat, primeiro vinho natural da vinícola em 2016. Ele passa por um processo de maceração durante seis dias a 30/32°C, após esta maceração, se saca o suco livre ou vinho de gota (mais nobre), terminando a fermentação malolactica, onde é feita de duas a três transferências para limpar o liquido naturalmente (durante o inverno), após este trasiego, o vinho estabiliza e é engarrafado (na primavera).

Para fechar o jantar a sobremesa escolhida será uma torta trufada de chocolate meio amargo que combina perfeitamente com o Zibibbo – Vinho licoroso com Indicação Geográfica Protegida (IGP) Italiano.

A bodega Pablo Fallabrino é familiar e está localizada a 4 km do Oceano Atlântico na Atlântida Uruguai, uma sub-região de Canelones, uma das regiões de cultivo mais importantes do Uruguai. A vinícola produz principalmente variedades piemontesas, além de Tannat, e seus vinhos mostram um estilo antigo e cheio de nuances para o qual tendemos a gravitar. O desafio da vinícola é produzir a cada ano vinhos mais puros.

Mironga – Downtown

Endereço: Av. das Américas, 500 no Bloco 21 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2528-7727 ou (21) 97585-0382 (WhatsApp).