Mirandola, Boer e Bertoni receberão iluminação de Led

As regiões dos bairros Jardim Mirandola, Boer I e II e Bertoni vão receber a nova iluminação de Led. A implantação das luminárias começou na quarta-feira (9), na rua Viterbo, no Mirandola. Serão investidos R$ 7,4 milhões na modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade, totalizando 2.900 pontos no quadrante da Rua Orlando Dei Santi, Anhanguera, SP-304 e Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O trabalho no Jardim Mirandola deverá ser concluído em 15 dias, atingindo cerca de 300 pontos. Na sequência, serão executados os serviços no Boer e Bertoni, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Além do Mirandola, Jardim Boer I e II e Bertoni, receberão a iluminação em Led os bairros Boa Vista, Vila Branca, Jardim Santa Rosa, Chácara Santa Cruz, Campo Limpo, Jardim América, Jardim Progresso, Jardim Luciane, Jardim Helena, Jardim Esperança, Distrito Industrial Sigisfredo Boer e Nossa Senhora de Fátima. Os serviços deverão ser concluídos em seis meses.

O trabalho está sendo executado pela empresa SRE – Engenharia e Construções Ltda., vencedora da licitação.