MiniTool traz nova versão ao mercado de particionamento

Se você acidentalmente apagou um arquivo e acha que sua vida está em perigo, saiba que ainda não acabou. Testamos o MiniTool Partition Wizard: 12.6 com todas suas funções. Este gerenciador de disco de primeira linha otimiza discos rígidos e SSDs com um conjunto abrangente de operações. A Nova versão V12.6 faz a Recuperação de Dados Melhorada e Atualizada; Compatível com Windows 11.

Antes da mais nada, importante saber que o MiniTool PartitionWizard é um aplicativo para Windows que permite fazer o gerenciamento de partições em discos. Com ele é possível mudar as letras que identificam as partições no Windows, criar, apagar, redimensionar, copiar, formatar, converter e esconder partições. Apesar da maioria dessas funções já existirem nativamente no Windows, o programa possui algumas funcionalidades exclusivas e consegue tornar as tarefas bem mais fáceis e seguras de serem feitas, tudo isso graças a sua interface. Além da opção instalável, esse utilitário também possui uma versão no formato de imagem ISO, que depois de gravada em um disco ótico ou pendrive, pode ser usada para gerenciar partições sem limitações.

Principais recursos do MiniTool

Com esta ferramenta poderosa podemos repartir nosso disco rígido de tal forma que possamos dividi-lo em várias partições para que possamos manter os dados organizados de forma acessível dentro da capacidade do disco, bem como criar, fundir, formatar, converter, redimensionar e deletar as partições.

Com o MiniTool Partition Wizard também podemos clonar todo o nosso disco rígido ou selecionar partições, para que possamos substituir ou atualizar o disco sem causar perda de dados. Também será possível migrar os dados do sistema operacional junto com suas configurações para um novo disco rígido, evitando ter que reinstalar todo o sistema operacional. Além disso, poderemos recuperar as partições que apagamos ou perdemos no espaço em disco não alocado e, dessa forma, evitar uma perda inesperada das partições.

Funções encontradas no assistente de partição MiniTool:

Redimensione, mova, copie, junte, crie, apague, verifique, oculte ou explore partições;

Clone disco;

Gerencie volumes dinâmicos;

Migre o sistema operacional para SSD ou HDD sem reinstalar o Windows;

Converta o disco do sistema entre MBR e GPT;

Reorganize os discos virtuais dos espaços de armazenamento do Windows;

Crie um disco de inicialização WinPE para resgatar o Windows com falha;

Redimensione partições de forma inteligente;

Formate e particionar nunca foi tão fácil;

Compatível com Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP.

O uso desse software é bastante simples. Assim que o executarmos, aparecerá o seu menu principal de onde teremos diferentes opções. No canto superior direito temos as opções de Clonar, Migrar sistema operacional, Recuperar partição, um Criador WinPE e Ferramentas.

O MiniTool Partition Wizard é um gerenciador de partições, com o qual podemos criar e modificar partições para obter o máximo do nosso disco rígido. Ele foi projetado para ser usado por todos os tipos de usuários e empresas. Além de poder alterar o nome e sua letra de identificação, também se encarrega de proteger os dados mais importantes antes de possíveis falhas que possam ocorrer na formatação do disco.

Na parte central aparecem os diferentes tipos de disco que temos em nosso sistema, indicando seu Tipo, Sistema de Arquivo e Capacidade. Se clicarmos em qualquer um deles com o botão direito, aparecerão as diferentes opções que podemos realizar com ele, como Atribuir ou mover, Atribuir espaço, Clonar, Mesclar, Formatar ou Alterar rótulos, entre outros.