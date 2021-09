Ministra Damares visita Americana; Benaiah e Coasseje

A ministra Damares Alves – da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos -, esteve em Americana nesta segunda-feira. Em uma churrascaria, Damares almoçou com os prefeitos de Americana, Chico Sardelli (PV), de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV) e de Nova Odessa, Leitinho (PSD). Além dos prefeitos, estiveram presentes pastores, representantes de entidades sociais, o juiz de Direito da Vara do Júri, da Infância e Juventude e de Execuções Criminais, Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza e a deputada federal Carla Zambelli (PSL).

Em seu discurso, Damares falou principalmente dos casos assustadores de estupros no país e que o governo, através da pasta comandada por ela, deposita empenho em ações para o combate do crime. Falou também dos direitos humanos, mas não citou comunidade LGBTQIA+ ou mesmo indígenas. Após o almoço / discurso, Damares seguiu para visitas no Benaiah – casa de repouso de idosos e o Coasseje – entidade que desenvolve 3 projetos principais: “Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes” (Lar Dona Anita); “Projeto Apadrinhamento Afetivo para Crianças e Adolescentes” acolhidas no município e “Grupo de Apoio à Adoção”.

Veja o discurso completo da ministra: