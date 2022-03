Ministério Público abre inquérito civil contra médica Dra Adriana

O Promotor de Justiça do Patrimônio Público de Americana, Sérgio Buonamici, instaurou inquérito civil para apurar as notícias envolvendo a médica do Hospital Municipal Dra. Adriana Carina Polido Cardoso sobre suposto descumprimento de horários e/ou falta ao trabalho.

No documento de abertura do inquérito, Buonamici dá 30 dias para que Dra Adriana apresente manifestação por escrito e pede ao prefeito Chico Sardelli (PV) para que, também em 30 dias, emita um relatório completo de comparecimento de Dra Adriana na escala de médico plantonista clínico geral do pronto-socorro do Hospital Municipal.

O promotor pede também que eventuais justificativas apresentadas pelo não comparecimento ou descumprimento de horário sejam anexadas bem como todas as providências que teriam sido tomadas pela administração nos casos justificados.

Após sua saída como diretora do HM, cargo de confiança do prefeito, Dra Adriana e seu marido, o vereador Daniel Cardoso (PDT), iniciaram uma série de acusações contra a atual administração, principalmente envolvendo o hospital. Desde então, os dois lados travaram uma “briga” que decolou para a esfera judicial e que agora se depara com o Ministério Público.

O NM entrou em contato com a Dra Adriana nesta quarta-feira e aguarda um posicionamento da médica.