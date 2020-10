Minha candidatura segue firme, diz Juninho Dias

Após aparecer no site do Tribunal Superior Eleitoral que a candidatura do vereador Juninho Dias (MDB) estaria indeferida, Juninho entrou em contato com a reportagem do NM para informar que desde o início sua candidatura estava no trâmite correto.

Por conta de uma ‘confusão’ entre a direção do MDB estadual e municipal, alguns candidatos do partido tiveram seus registros duplicados, sendo que os dois registros estavam disponíveis no site do TSE – um indeferida e um em análise (agora deferido).

“Não está faltando nenhuma documentação e não há qualquer impedimento. Foi uma duplicação de registro e um deles foi indeferido. Minha candidatura segue firme rumo à vitória”, afirmou Juninho.