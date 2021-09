Mineirinho cotado pra vir a deputado

O vice-prefeito de Nova Odessa Alessandro Miranda- Mineirinho, deve ser testado em pesquisas eleitorais para ser lançado candidato a deputado no ano que vem. A tendência maior é que ele venha para a disputa estadual- área mais aberta depois da saída dos ‘históricos’ Cauê Macris (PSDB), Antonio Mentor (PT) e Chico Sardelli (PV). A nova força da região é Dirceu Dalben (PL).

O lance mais ‘pop’ foi a notícia de que ele pediu redução da Coden para quem economizar água. Empresário, Mineirinho tem sido ‘empurrado’ pelo governo para agendas mais populares. Esta semana ele, junto de assessores da Prefeitura, prestou novamente atendimento à população, ouvindo pessoalmente as necessidades e os pedidos de moradores do município, nesta terça-feira (14/09). O dia atendimento foi promovido no local de costume do programa, o saguão do Paço Municipal, respeitando o uso de máscaras e o distanciamento social.

A prefeitura informa que iniciativa de transparência adotada pela atual gestão é presencial e semanal, realizada sempre que a agenda do prefeito Leitinho Schooder (PSD), e do vice Mineirinho permite. Normalmente, os atendimentos são pré-agendados e acontecem no período da manhã, em um determinado dia da semana.