Mineira bela, capa da Playboy causando e Musas SBT e Corinthians

Mineira Letícia Andrade conquista fãs por todo Brasil

A beldade do interior de Minas Gerais tem planos para futuro.

Ela é morena, linda e dona de um sorriso contagiante. Estamos falando de Letícia Andrade de 23 anos, a gata que passou boa parte de sua vida em uma micro cidade com menos de 10 mil habitantes, vê suas redes sociais cada vez maior e está conquistando seguidores por todo o Brasil.

Na sua conta @leticiaandrade3 o público pode ver muita simpatia e beleza e dessa forma despertou na advogada a vontade de profissionalizar sua carreira. Os próximos passos são decidir se aceita ser musa do carnaval de 2021 caso haja a confirmação.

“Segundo meu assessor São Paulo terá carnaval e deve ocorrer no meio do ano, então é hora de se preparar para apresentar um belo corpo na avenida”. Outros convites estão no radar da moça entre catálogos e algumas aparições e até um convite para posar nua, algo que Letícia ri quando perguntada mas não descarta essa possibilidade, vale a pena acompanhar os próximos passo da moça.

Última capa da Playboy Portugal, Ellen Santana causa em festa

Lançada essa semana a última capa da revista Playboy de Portugal, que não fará mais edições impressas, Ellen Santana causou ao ser recebida em sua festa pelo ex-peão Cartolouco.

Ela, que além de ser a última capa da revista, foi também a última Miss Bumbum eleita, recebeu amigos e familiares em uma festa fechada na Zona Norte de São Paulo. Entre os convidados, estavam ex participantes do reality show A Fazenda e do Big Brother Brasil. Ellen falou sobre a emoção de posar para uma edição histórica da Playboy.

“Olha, depois de ter sido eleita a última Miss Bumbum, fazer a última capa da Playboy Portugal foi a maior emoção que senti na minha vida. Estou muito agradecida a todos os profissionais envolvidos na realização desse projeto, tanto da revista quanto da festa, que foi maravilhosa”, disse a Miss Bumbum.

Fotos da festa: Danilo Petelin / Perfil II Comunicação

Fotos da revista: Donni Rodrigues / Perfil II Comunicação

Modelo Poli Robertha finalista de concurso do SBT

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da mineira Poli Robertha, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Poli, nascida no interior de Minas Gerais, está na final do concurso Gata Top Show 2020, realizada por uma filial do canal SBT. A beldade revelou que passou por vários testes de vídeo de interpretação e teve que cumprir as diversas exigências do concurso.

Esplêndida e provocante, Poli Robertha é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da gata. Para poder acompanhar mais sobre Poli Robertha, basta seguir ela no seu Instagram @polirobertha_r, onde a bela exibe toda a sua rotina diariamente.

Fernanda Camargo. Corpo escultural pra ser Musa do Corinthians

Esplêndida e provocante, Fernanda é aquela negra que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela. A beldade torce para o Corinthians e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração.

A torcedora do Timão falou sobre a emoção de participar deste evento. “Sou corintiana desde que me entendo por gente. Estou muito feliz em representar meu time do coração. Será uma honra carregar uma faixa referente ao melhor time do Brasil”, disse a bela torcedora do Corinthians, que disputa no momento a votação para ser eleita a Musa do Corinthians Internet.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto alvinegro e também em lugares paradisíacos. Para poder acompanhar mais sobre a Fernanda Camargo, basta seguir ela no seu Instagram @feeernandiiinha e curtir suas lindas fotos.