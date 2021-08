Milton Ribeiro em Nova Odessa. 60 prefeitos e manifestação

O ministro da educação, Milton Ribeiro, foi recebido por aproximadamente 60 prefeitos na tarde deste sábado, em Nova Odessa.

Na cidade, o ministro recebeu demandas dos municípios e ouviu as autoridades municipais. O encontro contou também com a presença do presidente do Fundo Nacional da Educação, Marcelo Pontes.

Em sua fala na cerimônia, Milton citou o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que recebeu o pedido para que “cuidasse das crianças”. O ministro afirmou também que não permitirá ideologia de gênero nas escolas.

MANIFESTAÇÃO. O ministro foi recebido por um protesto liderado por representantes de movimentos estudantis que se posicionavam contrariamente a elitização da educação nas universidades. O movimento contou com a presença de 17 pessoas, que não foram autorizadas e entrar no ginásio, local da cerimônia.

VISITA A APAE. Antes de chegar ao ginásio, Milton passou para uma visita na APAE de Nova Odessa. Na semana passada, o ministro foi bombardeado por críticas ao dizer que alunos com deficiência poderiam “atrapalhar” o aprendizado dos outros alunos. O ministro defende a ideia de que alunos com necessidades especiais recebam “tratamento” diferente. Veja a fala de Milton:

“Nós temos, hoje, 1,3 milhão de crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% têm um grau de deficiência que é impossível a convivência. O que o nosso governo fez: em vez de simplesmente jogá-los dentro de uma sala de aula, pelo ‘inclusivismo’, nós estamos criando salas especiais para que essas crianças possam receber o tratamento que merecem e precisam.”