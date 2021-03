Mili Anjos. Seis passos para trabalhar a relação afetiva

As relações afetivas costumam ser gatilhos para muitos impasses na vida. O autocontrole junto a persistência para trabalhar relações amorosas são muito importantes para a busca da felicidade. Uma análise do “Journal of Marriage and Family” aponta que o casamento estava 3,4 vezes mais relacionado à felicidade do que à convivência. Ao fazer essa pesquisa com 17 países, fica um questionamento: “Será que é necessário estar em um relacionamento para ser feliz?”

De acordo com Mili Anjos, jornalista e entusiasta em empoderamento feminino que atua em 19 estados brasileiros com grande demanda no interior de São Paulo, a felicidade está atrelada a pequenos momentos e, antes da pessoa procurar ser feliz com alguém, é necessário saber ser feliz sozinha. “Sempre falo para minhas alunas que temos que ter autocontrole da nossa própria vida e das motivações que nos deixam felizes. A felicidade é algo muito relativo, mas que pode ser encontrada em momentos pequenos que nem todas enxergam.

Nos meus cursos sobre empoderamento feminino e autoestima eu atendo muitas mulheres na região de Campinas, Limeira, Americana em todo esse setor geográfico do interior paulista, além de também englobar, muitas vezes, os 19 estados brasileiros e países como, Portugal. Em sua maioria o grande público seriam mulheres procurando um caminho para a realização pessoal e afetiva”, conta Mili.

Pensando na premissa de agregar mais leveza na vida de mulheres que buscam pelo empoderamento e controle de suas relações afetivas, Mili Anjos separou seis dicas valiosas para trabalhar na relação. Afinal, a busca pela felicidade deve ser constante. Confira:

Trabalhe a autoestima

A autoestima é a chave para mergulhar em qualquer relacionamento. É muito importante estar bem resolvida sozinha para depois entrar em qualquer tipo de relação afetiva. “Quando a gente tem o amor próprio fica muito mais fácil lidar com as expectativas e as inseguranças existentes em uma relação. Nós só conseguimos dar amor para o outro quando conhecemos o que é amor próprio”, explica Mili.

Mantenha diálogos diários

Avalie o quanto você conversa diariamente com seu parceiro ou parceira. É importante conversar todo dia, mesmo que sejam sobre assuntos extremamente aleatórios. “Com o uso excessivo do celular, o casal acaba se fechando no seu próprio mundinho e deixa o diálogo saudável só para assuntos sérios. É importante conversar sobre qualquer coisa e manter sempre uma harmonia na relação”, comenta a jornalista.

Dê valor para as pequenas coisas

A valorização da relação tem que ser observada e sentida nos pequenos momentos. É importante não cobrar situações irreais ou esperar que o outro faça algo que seja esperado. Dê valor para momentos pequenos como, por exemplo, um elogio, uma troca de carinho ou a valorização de algo que você goste. É importante lembrar que datas comemorativas são importantes, mas que toda pequena atitude deve ser diária.

Aprenda que em uma briga não existe vencedor

“É muito comum trazer mais intrigas afim de vencer uma discussão boba no relacionamento. Mas, é importante enxergar que não existe um vencedor”, comenta Mili. Em uma relação as discussões têm o objetivo de trazer evolução, compreensão e entendimento mútuo. Todos devem ceder e devem entender que a briga existe para somar experiências e não para competir.

Compartilhe os mesmos sonhos

Um relacionamento afetivo deve ser pautado pela busca de momentos em conjunto. Não existe relacionamento sem saber equilibrar os objetivos e sonhos pessoais. Sendo assim é extremamente necessário sonhar e realizar produtos juntos. Desde projetos simples, até os mais complexos. Não há competição, mas é extremamente necessário ter o entendimento de que uma relação é construída para uma evolução que também é pessoal.

Cultive círculo de amizades próprio

“Vejo muitos relacionamentos que acabam e que a mulher muitas vezes não tem mais amigos próprios. Esse é um fato comum hoje em dia e que deve ser quebrado aos poucos”, enfatiza Mili. É importante que a pessoa entenda seu papel fora e dentro da relação. Amigos são fundamentais nesse processo e devem ser mantidos independente da relação afetiva.

