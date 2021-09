Migração para o Zincão alerta para ‘aluguel social’ em SB

O aumento da migração de famílias barbarenses para a favela do Zincão, em Americana, assim como o crescimento das ordens de despejo de moradores do Bosque das Árvores e lotação visível dos abrigos em Santa Bárbara d’Oeste acenderam o alerta e começaram a ser debatidos na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste.

O primeiro encontro, promovido pela vereadora Esther Moraes (PL), teve como principal assunto a oferta de aluguel social no município. O aluguel social é um recurso assistencial mensal, destinado a atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia e em situação de vulnerabilidade social.

Em Santa Bárbara d’Oeste, esse subsídio, no valor equivalente a um aluguel popular, é concedido por um ano, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período uma única vez. Ao convocar a reunião, Esther queria analisar meios para tornar a disponibilização desse recurso menos engessada e mais abrangente, com a possibilidade de atender mais famílias.

“Em resposta a um requerimento de minha autoria, a Administração apontou que não existia nenhuma família cadastrada à espera do aluguel social e que todas as que se enquadravam no programa estavam sendo atendidas”, afirmou, ressaltando que apenas o gabinete dela atende três famílias em situação de vulnerabilidade social, as quais poderiam se beneficiar desse recurso imediatamente.

O grupo de trabalho deve contar com o apoio de vereadores de Americana, como a professora Juliana (PT), para saber se existe um mapeamento da Administração americanense a respeito dos moradores da favela do Zincão, com o intuito de identificar o número de famílias que deixaram Santa Bárbara d’Oeste e se mudaram para a cidade vizinha.

Além da vereadora Esther, a reunião desta quarta-feira contou com a presença do vereador Kifú (PL), e de representantes do Conselho Municipal de Educação, Cooperativa de Reciclagem Juntos Somos Fortes, Cooperativa de Mulheres Negras Carolina Maria de Jesus, PSOL, OAB, UNEGRO, Associação Carolina Maria de Jesus, Associação de Capoeira Motta, Conselho da Cidadania e Sindicato dos Professores.