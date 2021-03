Microsoft expande infraestrutura com datacenter Brazil South

São Paulo, 16 de março de 2021 – A Microsoft anunciou hoje mais um marco em seu plano ‘Microsoft Mais Brasil’, a fim de expandir sua infraestrutura de nuvem no país e apoiar as necessidades de resiliência digital dos clientes. A Microsoft anuncia que as Zonas de Disponibilidade do Azure agora estão comumente disponíveis na região de datacenter Brazil South. Este importante avanço reforça o compromisso da Microsoft com o país e é uma sequência da disponibilidade do Microsoft 365 Multi-Geo no Brasil, anunciada no mês passado, que oferece aos clientes a possibilidade de ampliar a utilização do Microsoft 365 tenant para armazenar dados de usuários em uma ou mais das 16 geografias disponíveis. Em breve, teremos o Dynamics 365 e Power Platform, que devem estar disponíveis ainda no primeiro semestre desse ano, além disso, a região crescerá para acomodar mais duas localidades de Express Route em 2021.

Estamos melhorando continuamente a infraestrutura no Brasil para fornecer resiliência e redundância adicionais para clientes que criam e operam aplicações e cargas de trabalho de missão crítica. Os clientes no Brasil agora têm opções para construir aplicativos de alta disponibilidade com Zonas de Disponibilidade, suporte para recuperação de desastres no país separados por distância com a região de datacenter Brazil Southeast em caso de desastres naturais, e para o atendimento aos rígidos requisitos de conformidade e residência de dados. As Zonas de Disponibilidade do Azure são instalações fisicamente separadas em “zonas” para reduzir significativamente o risco de eventos impactantes e fornecer baixa latência de menos de 2ms, oferecendo suporte a aplicativos altamente disponíveis. As Zonas de Disponibilidade são compostas por um ou mais datacenters equipados com energia, rede e refrigeração independentes. Outros dois locais de Express Route estarão disponíveis em 2021, e serão construídos sobre dois locais de Express Route existentes em São Paulo e no Rio de Janeiro, que fornecem maior conectividade na região, bem como redundância integrada para maior confiabilidade. Em todo o mundo, a infraestrutura em nuvem da Microsoft tem mais de 60 regiões lançadas e anunciadas, e o Azure está disponível em mais de 140 países.

“O anúncio reforça o compromisso da Microsoft em contribuir para o crescimento das grandes, pequenas e médias empresas e acelerar a inovação digital no país, investindo em infraestrutura local e continuamente expandindo e melhorando os serviços que prestamos aos nossos clientes”, afirma João Nunes, Diretor de Azure da Microsoft Brasil.

O anúncio faz parte de um conjunto de iniciativas do ‘Microsoft Mais Brasil’ – um plano ousado anunciado pela empresa em 20 de outubro de 2020. Um dos pilares do plano, além de uma iniciativa robusta de qualificação profissional, é a expansão da infraestrutura de nuvem da Microsoft no Brasil, que beneficiará tanto o setor público, como empresas privadas – incluindo grandes, médias, pequenas empresas e startups –, e apoiando-os na implementação de inovação e na migração dos seus negócios para a nuvem, além de ajudar a atender às necessidades regulatórias, de segurança e conformidade.

Empresas brasileiras do setor privado, como a Via Varejo, e do setor público, como a Prodesp, estão escolhendo a Microsoft Cloud em suas jornadas para a transformação digital, e apoiando-se nessa frente para reinventar seus negócios. “A Microsoft tem uma reputação de líder confiável do setor e isso foi uma consideração importante na nossa decisão de escolher o Azure. O uso do Azure simplificou as operações da Via Varejo, facilitando a aplicabilidade de informações analíticas e de inteligência integradas, permitindo nos aprofundar nos dados e descobrir os principais insights para melhorar os processos de negócios e, consequentemente, a tomada de decisões. Por último e não menos importante, a facilidade da curva de aprendizado, pois as ferramentas familiares como Visual Studio e C # .NET para desenvolver aplicações nativas na nuvem”, afirma Rodrigo Rodrigues, Diretor de Tecnologia da Via Varejo.

“A Prodesp atua fortemente para garantir a jornada digital para seus clientes e um dos pilares é o uso intensivo de Cloud. Para garantir que façamos essa jornada 100% aderente aos princípios da proteção de dados e segurança das informações, em especial no tema residência de dados, optamos por soluções de alta confiabilidade e estrutura, dentre elas a opção Azure da Microsoft”, comenta André Arruda, presidente da Prodesp.

Para clientes que buscam melhorar sua postura de resiliência ou oferecer suporte à residência de dados por meio da região Brazil South, a Microsoft oferece recursos no Azure e no Microsoft 365 para tornar isso possível. O Azure oferece portabilidade de região com o Azure Resource Mover, proporcionando uma experiência contínua ao mover vários recursos entre regiões públicas do Azure para regiões com zonas. O Azure Resource Mover reduz bastante o tempo e o esforço necessário do cliente para mover recursos entre regiões, fornecendo análise, planejamento e teste integrado de dependência que garantem que os recursos sejam preparados e movidos com êxito. Com este serviço, continuamos expandindo as maneiras pelas quais os clientes podem tirar proveito das novas regiões, bem como novas regiões com AZs no Azure. O Microsoft 365 Multi-Geo habilita que os clientes reduzam a sua pegada on-premise e cumpram com as obrigações de residência de dados, alocando dados do usuário em repouso para os nossos locais geográficos disponíveis na nuvem Microsoft 365 – tudo dentro de um único tenant. Com o Brasil agora adicionado como uma geografia selecionável, os clientes do Microsoft 365 Multi-Geo podem estender seu tenant do Microsoft 365 para armazenar dados do Exchange Online, OneDrive for Business e SharePoint Online dos usuários no Brasil.

A Microsoft iniciou suas operações no Brasil há 31 anos, e lançou sua primeira região de data center em 2014, no estado de São Paulo. Desde então, o ecossistema da Microsoft no Brasil aumentou para 25 mil parceiros, e empresas líderes de setores-chave estão usando os serviços em nuvem da Microsoft em suas jornadas de transformação digital.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais. A empresa está no Brasil há 31 anos e é uma das 120 subsidiárias da Microsoft Corporation, fundada em 1975. Em 2019, a empresa investiu mais de R$ 48 milhões levando tecnologia gratuitamente para 2.038 ONGs no Brasil, beneficiando vários projetos sociais. Desde 2011, a Microsoft já apoiou mais de 7.100 startups no Brasil por meio de doações de mais de US$ 200 milhões em créditos de nuvem.