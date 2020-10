Microchip em pets: vale a pena implantar?

O uso de microchip de identificação em qualquer animal comercializado é obrigatório em diversas regiões do Brasil, no entanto, muita gente não entende a importância da tecnologia. Para a veterinária Adriana Souza dos Santos, clínica geral da AmahVet, o equipamento garante segurança para o caso do pet estar perdido ou ser roubado, uma vez que armazena um código único, ligado às informações de contato do proprietário do animal. “Alguns acreditam que uma simples identificação pode resolver o caso, mas há casos de pessoas desonestas que se apropriam dos animais e não querem devolvê-los. Isso ocorre por conta da perda da coleira de identificação, furtos ou roubos”, alerta a profissional.

Segundo ela, a aplicação é rápida e praticamente indolor. “Ter um microchip inserido por uma agulha hipodérmica causa o mesmo desconforto que qualquer injeção – uma picadinha e acabou. O microchip é inserido sob a pele, que começa a incorporá-lo e fixá-lo dentro de 24 horas, evitando que ele se mova. Existe uma chance de que o microchip se mexa um pouco, mas não vai ficar perdido no corpo do pet”, garante.

Apesar de sua importância para evitar conflitos sobre a posse de um animal nem todo mundo tem o conhecimento de que a ferramenta existe, por isso o microchip deve ser visto como uma proteção extra e não como substituto da plaquinha de identificação, sobretudo nesse momento de ‘volta à normalidade’, em que os tutores estão passeando mais com seus animais de estimação. “Uma coleira com identificação legível e atualizada ainda é a melhor forma de reencontrar um pet, porque permite que uma pessoa comum que o encontre na rua entre em contato imediato com o dono”, destaca. Ainda segundo a especialista, ao encontrar um animal perdido e sem identificação, o ideal é levá-lo a um veterinário ou ao Centro de Controle de Zoonoses do município para checar se existe algum registro, ainda que sob a pele do bichinho.

O mini circuito geralmente armazena o endereço residencial ou comercial do tutor, números de telefone, cor da pelagem, nome do animal e dos tutores e alguma característica individual de cada pet, que pode ser uma manchinha ou até um probleminha genético, como a ausência de um dedo ou um rabinho torto. E atenção, o implante deve ser feito somente por um Médico Veterinário. “Assim é possível garantir a higiene correta, a rapidez que evita o estresse do bichinho e segurança do procedimento”, finaliza Adriana.

Sobre a AmahVet

Criada em 2017 pelos empresários Alessandro Pires e Alexandra Gimenez, a AmahVet é uma clínica veterinária focada exclusivamente em saúde para animais de estimação. Localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, oferece exames laboratoriais e de imagem, cirurgias, internação 12 horas e consultas de emergência ou especialidades, incluindo felinos e animais silvestres, por preços acessíveis (50% mais baixos que os valores médios de mercado). O espaço conta com consultórios, sala de treinamentos para funcionários, centro cirúrgico, farmácia e laboratório.