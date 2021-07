Mexicanas famosas de volta à ativa

Acompanhar o retorno de uma das maiores estrelas das novelas mexicanas, Gabriela Spanic, após 7 anos, será um privilégio dos assinantes da Guigo TV. A artista é uma das atrizes mexicanas mais conhecida de todos os tempos, principalmente após o sucesso arrebatador da trama “A Usurpadora”, na qual Gabriela interpretou duas personagens: Paola e Paulina. Desta vez, Gabriela retorna à Televisa, canal com transmissão brasileira exclusiva na Guigo TV, para compor o elenco da novela “Si Nos Dejan”. A história é uma adaptação de “Mirada de Mujer”, um sucesso da TV Azteca nos anos 90, que chegou a ser exibida no Brasil pela Record TV em 2000, com o título “Olhar de Mulher”.

Na trama, a atriz dará vida à personagem Fedora, que promete trazer muitas polêmicas para o enredo. “Si Nos Dejan” está prevista para chegar em setembro ao canal “Las Estrellas” do México. A boa notícia é que a trama também virá para o Brasil (ainda sem data de estreia), pelo mesmo canal, com exclusividade para o app da Guigo TV. No Brasil, a Guigo TV é a única parceira da Televisa para distribuição dos canais Las Estrellas e TLN Network, que veiculam 24h de novelas mexicanas dubladas, ou no idioma original, sem cortes e mais a opção do Catálogo contando com grandes títulos dublados como: “A Feia Mais Bela”, “Vida Dupla”, “A Cor da Paixão”, “Apaixonando-me por Ramón”, “Coração que Mente”, “Destilando Amor”, “Antes Morta que Lichita”, “Diário de Daniela”, “Triunfo do Amor” e “Três Vezes Ana”.

Maite Perroni vai pra Europa protagonizar novo filme

Depois de fazer história ao se tornar a primeira atriz mexicana a estrelar três séries via streaming no Netflix, Amazon Prime e Claro Video e em cada uma delas chegar ao 1º lugar na audiência, Maite Perroni continua sua carreira artística com grande sucesso; estrelando o suspense de mistério e drama, “Sin ti no Podemos” co-produção México-Espanha. Para as gravações Maite teve que se mudar temporariamente para Madrid.

Esta produção conta com atores de projeção internacional como Alfonso Bassave e Pedro Casablanc entre outros.

O filme é dirigido por Chus Gutiérrez que já recebeu inúmeros prêmios internacionais, entre eles: “Melhor Filme” no “Festival Internacional de Cinema do Cairo 2008” e 3 indicações ao Prêmio Goya nas categorias “Melhor Roteiro Original”, “Melhor Documentário” e “Novo Diretor”.

Grandes personalidades dos dois países se uniram para fazer este longa-metragem. Da parte da Espanha; Maria Luisa Gutiérrez, Álvaro e Frank Ariza produtores de grande prestígio e trajetória e do México juntam-se a esta grande aliança Grupo Expansión liderado por John Reuter e Ayelen Fernández e o produtor de grande experiência Chris Hool.