meuDNA lança teste genético para Câncer de Próstata

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens, no Brasil. Além de ser frequente, é traiçoeiro, quando dá os primeiros sinais, já pode estar nos estágios mais avançados.

Como nos outros cânceres, a melhor forma de lidar com a doença é a prevenção. Este ano, no entanto, os homens têm mais uma ferramenta aliada nesse cuidado. Desde junho, é possível saber se têm predisposição genética ao câncer de próstata hereditário com o teste genético mais avançado do Brasil, o meuDNA Saúde, teste revolucionário que permite a prevenção e uma vida mais tranquila, do meuDNA, healthtech do Grupo Mendelics.

“Quanto antes o usuário puder ter acesso às suas informações genéticas, melhor ele pode planejar ações de prevenção, buscando qualidade de vida e longevidade”, explica Cesário Martins, executivo à frente do meuDNA.

Exoma: tecnologia mais avançada do Brasil

O kit é vendido online pelo site meudna.com e o usuário faz a coleta do material genético pela saliva da bochecha, em casa mesmo.

Assim que a amostra chega ao laboratório, especializado em Sequenciamento de Nova Geração (NGS), o DNA é analisado através da tecnologia Exoma, que faz um sequenciamento completo dos genes. Por meio de inteligência artificial e bioinformática, as informações são comparadas com bancos de dados genéticos, para identificar quais são as variantes genéticas que podem causar doenças. Fundada em 2012, a Mendelics é pioneira e líder em NGS, com ampla experiência no diagnóstico de doenças genéticas.

O Exoma é o teste genético mais avançado do Brasil, pois é capaz de analisar todas as letras do DNA que compõem os genes associados a doenças. No caso da predisposição ao câncer de próstata, os genes que causam maior impacto são o BRCA1 e o BRCA2. O teste genético analisa mais de 15 mil pares de bases nos dois genes. Para se ter uma ideia, testes de laboratórios concorrentes identificam apenas um grupo reduzido de variações genéticas, em geral entre 3 e 103.

Variações nesses genes podem ter um grande impacto para a saúde. Na população, de modo geral, o risco de desenvolver câncer de próstata é de 10% durante a vida. Esse risco sobe para 29%, se houver uma alteração no BRCA1; e para 60%, caso haja uma variante no BRCA2. Os cânceres hereditários de próstata costumam surgir mais cedo e são mais agressivos.

O sequenciamento dos genes associados ao risco de câncer de próstata também verifica o risco para câncer de mama masculino, que, apesar de menos comum, pode gerar um alerta importante às mulheres da família. Uma alteração patogênica no BRCA1 ou no BRCA2 indica uma chance de 50% de qualquer outro parente de primeiro grau também ter a variante. As informações genéticas podem ser muito úteis para a prevenção e o acompanhamento médico personalizado, além da proteção à família.

Todas as informações presentes no relatório que o usuário recebe são baseadas no que já foi comprovado pela ciência.

Sobre o meuDNA Saúde

Teste pioneiro no mercado brasileiro, lançado pelo meuDNA em de junho de 2020, o meuDNA Saúde é uma forma revolucionária de planejar a prevenção e ter uma vida tranquila, gerando uma melhoria para a saúde, e que poderá identificar a predisposição aos cânceres de mama (feminino e masculino), ovário, próstata, colorretal, de pele melanoma e endométrio, além da predisposição a outras condições, como alto nível de triglicerídeos, alto nível de colesterol e Doença de Wilson.