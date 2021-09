Meteu fogo na casa e ameaçou moradores

Um homem que ateou fogo na própria casa foi detido por agentes da Guarda Municipal de Americana na manhã deste sábado. A equipe foi acionada via Controle para ir à rua Rua Florindo Boschiero no Parque Gramado. As informações eram que o homem estaria ateando fogo na residência por causa de um desentendimento com um dos moradores do local.

Na abordagem a equipe fora ameaçada pelo autor M.G. com um tesourão de jardinagem, mas ele logo foi contido com o apoio das demais viaturas. Ele e todas as vítimas que já haviam sido agredidas anteriormente pelo autor foram conduzidas para a Central de Policial Judiciária para providências. A autoridade Policial tomando conhecimento dos fatos, deliberou por autuar em flagrante a parte pelos crimes de: Lesão Corporal Art. 129/Ameaça Art. 147 / Incêndio Art. 250, todos do CPC.

M.G. ficou a disposição da justiça.