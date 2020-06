Quebraram vidro do DP e de carros da PM em SB

Vândalos quebraram vidros ao atacar o 3º Distrito Policial de Santa Bárbara d’ Oeste nesta quarta-feira (24). O local estava com portas e viaturas danificadas. O caso aconteceu no bairro Jardim São Francisco II. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os funcionários chegaram no local situado na Rua Cariris por volta das 10h15 e se depararam com duas viaturas com vidros quebrados, portões e portas danificadas por pedras da calçada.

Segundo os policiais civis, os indivíduos deixaram uma fogueira com os com vários objetos do lado externo da delegacia.

Moradores relataram que escutaram um barulho por volta das 02h30 e através dessas informações o caso de dano qualificado será investigado.

(Foto: Divulgação)