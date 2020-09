Meteorito que caiu em Pernambuco fará parte do Museu Nacional

No dia 19 de agosto, uma “chuva de pedras” atingiu a cidade de Santa Filomena, no interior de Pernambuco. O acontecimento chacoalhou a vida os moradores da pequena cidade, que tem menos de 15 mil habitantes. O fenômeno logo chamou a atenção de pesquisadores brasileiros que foram até o município e acabaram constatando que se tratava de uma chuva de meteoritos.

Um dos vários pedaços do meteorito encontrados fará parte do acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. A peça pesa em torno de 40 quilos e sua grande importância histórica e científica se deve ao fato de ser um meteorito do tipo condrito, ou seja, ele nunca se modificou desde a formação do sistema solar, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Além disso, é o maior pedaço de meteorito já encontrado no Brasil.

O que aconteceu em Santa Filomena não é tão raro como podemos imaginar. Chuvas como essa ocorrem corriqueiramente no Brasil. No entanto, é muito difícil que os fragmentos sejam encontrados, já que geralmente os meteoritos caem em áreas afastadas. Como nesse caso o fenômeno aconteceu dentro da cidade, chegando a atingir telhados de casas, a busca pelos objetos ficou muito mais fácil, para a sorte dos cientistas e dos aficionados por astronomia.

Além dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsáveis pelo acervo do Museu Nacional, os meteoritos também atraíram diversos curiosos e entusiastas até Santa Filomena. Alguns moradores até venderam fragmentos das rochas espaciais, por valores que chegavam a R$40 a grama. Esse interesse aumentou o número de pessoas buscando os pedaços e fez com que muito mais amostras fossem encontradas. Até o fim de agosto, cerca de 200 fragmentos já haviam sido descobertos.

A peça que irá para o Museu Nacional, encontrada por um morador do município, foi amplamente cobiçada por estes amantes da astronomia. Um norte-americano chegou a oferecer cerca de 120 mil reais pelo item.

Devido à alta cobiça, alguns moradores da cidade já se movimentam para deixar pelo menos um grande pedaço do meteorito em exibição pública, considerando este um importante episódio para a história da região.

Além da chuva de meteoritos de Santa Filomena, outras chuvas de meteoros aconteceram no mês passado. A maior delas, infelizmente, não pode ser vista a olho nu no Brasil, por conta do horário. No entanto, aqueles que possuem um telescópio, que permite a observação de corpos celestes a distâncias gigantescas, puderam contemplar o fenômeno na última semana do mês.

Nem todas as cidades atingidas por meteoritos ficam com boas histórias para contar após o acontecimento. Em 2013, uma chuva mais violenta do que a registrada em Pernambuco deixou 500 pessoas feridas e causou pânico nos moradores de Ecaterimburgo, cidade localizada na Rússia.