“Messi pode ajudar Neymar a ganhar a Bola de Ouro”, acredita Rivaldo

A saída de Lionel Messi do Barcelona e sua chegada ao PSG dominaram o noticiário no mundo todo – e não apenas o esportivo! Ainda não é possível compreender completamente o impacto e o tamanho dessa mudança, mas o craque Rivaldo fez uma análise profunda do assunto em entrevista à Betfair.net.

“Alguns dias após se despedir do Barcelona, Lionel Messi foi anunciado como reforço do PSG e eu considero que por detrás dessa decisão estiveram vários fatores. Em primeiro lugar, porque lá ele vai encontrar um grande time que já tem alguns amigos e conhecidos seus; em segundo, porque esse time lhe dará chance de brigar pelo título da Liga dos Campeões; e terceiro, claro, por ser um clube com recursos financeiros que poderá lhe pagar um bom salário durante várias temporadas”, disse Rivaldo.

PSG reforçou seu posto de favorito na Champions

Rivaldo diz que não ficou surpreso com o destino escolhido pelo jogador argentino: “Eu já nas temporadas anteriores vinha mencionando que o PSG era um dos grandes favoritos a vencer a Liga dos Campeões e o clube não ficou longe desse objetivo. Agora, com certeza será ainda mais favorito com a chegada de Lionel Messi”.

“Mas isso não significa que o clube francês vai vencer sem dificuldades, pois há outros grandes clubes na briga e seu atual favoritismo é somente teórico. É preciso provar dentro de campo que você é realmente o melhor”, afirmou o embaixador da Betfair.net.

“Há vários anos que o PSG vem montando um time pensando em vencer a Champions, então o Messi vai encontrar um grupo já entrosado e ele será colocado para dar ainda maior qualidade a um time que já era forte.”

“Ao se reforçar com jogadores como Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum ou Lionel Messi, que se juntam a outros como Di Maria, Mbappé ou Neymar, o PSG será um time do qual todos vão querer ganhar. Então, a equipe não pode pensar que vai ser fácil, bem pelo contrário. Todos vão querer dar 200% contra eles, seja na Champions ou na Liga Francesa”, disse Rivaldo.

Sergio Ramos e Messi podem transformar rivalidade em boa amizade

No PSG, Messi se torna colega de um dos maiores adversários que teve ao longo de sua carreira: o zagueiro Sergio Ramos, que deixou o Real Madrid ao final da última temporada. “O futebol é uma caixinha de surpresas e certamente que Ramos e Messi não esperavam um dia se tornar companheiros de equipe após tantos anos brigando duro em ‘El Clasicos’ que faziam faísca”, comentou Rivaldo.

“Mas isto é o futebol e comigo aconteceu algo similar. Sempre travava grandes duelos com o Fernando Redondo quando ele estava no Real Madrid, por vezes, com briga e tudo, e depois acabamos nos encontrando no AC Milan e desenvolvendo uma boa amizade”, disse à Betfair.net.

“Quando defendemos clubes grandes e enfrentamos grandes rivais essas coisas acontecem dentro do gramado, mas quando as coisas mudam e até nos juntamos em outro clube, o respeito que temos uns pelos outros é muito grande e isso é bonito. Eu acredito que eles vão virar bons amigos e até brincar com toda a situação em torno de seu passado de duras brigas.”

Eu espero que o Messi ajude o Neymar a ser Bola de Ouro

Escolhido por seis vezes o melhor do mundo, Messi volta a ser companheiro de ataque de Neymar, que ainda não recebeu esse reconhecimento nenhuma vez. A reedição da parceria pode atrapalhar ou ajudar o caminho de Neymar a uma eventual conquista da Bola de Ouro? Rivaldo: “Enquanto torcedor do Neymar, eu espero que o Lionel Messi possa auxiliar seu amigo a se tornar Bola de Ouro numa das próximas temporadas em que partilhem o gramado”.

“O Messi já conquistou seis títulos de melhor do mundo e tudo indica que poderá vencer nesse ano de 2021 seu sétimo, então seria um gesto bonito do argentino ajudar o brasileiro lhe dando algum privilégio nas cobranças de pênaltis, de faltas, etc.”, acredita Rivaldo.

“Eles são grandes amigos e conhecendo a humildade do Messi eu não acho que isso seja assim tão difícil de ocorrer num futuro próximo.”

Tempo de outros assumirem a responsabilidade no Barcelona

Rivaldo também analisou o futuro do Barcelona sem sua maior estrela. “Com a saída do Lionel Messi, outros jogadores vão ter sua oportunidade de mostrar que podem assumir a responsabilidade de comandar o time. Claro, nunca será fácil seguir sem o argentino, porém, eu acredito que o grupo vai se unir para dar uma grande resposta em 2021-22 e brigar pelos títulos da La Liga e Liga dos Campeões”, disse o embaixador da Betfair.net.

“Existe alguma polêmica envolvendo o Sergio Aguero, que pode ter ficado insatisfeito com a saída de seu amigo, porém, um jogador nunca pode assinar por um clube esperando atuar com outro, e inclusive fazer birra se isso não acontecer.”

“Ele é um profissional e eu acredito que junto com Memphis Depay, Antoine Griezmann e outros o Barcelona poderá ter uma boa campanha esta temporada”, afirmou.

“Sua grande missão inclui tentar fazer que a saída do Messi não seja tão sentida, e para isso nada melhor do que brigar por títulos e ter boas atuações praticando um bom futebol que deixe a torcida Blaugrana satisfeita.”

Clubes brasileiros embalando para uma final 100% canarinha na Libertadores

O craque Rivaldo também falou à Betfair.net sobre o desempenho das equipes nacionais na maior competição interclubes do continente: “As quartas de final da CONMEBOL Libertadores começaram e a primeira rodada de jogos nos confirma que os times brasileiros estão aí com força buscando novamente uma final totalmente brasileira, tal qual ocorreu no ano passado”.

“O Flamengo praticamente definiu sua classificação com goleada no Paraguai, e o Galo trouxe um excelente resultado da Argentina, embora precise tomar cuidado com o River Plate pois é uma equipe que joga sem medo em qualquer local e ainda pode ameaçar na partida de volta.”

“O confronto entre São Paulo e Palmeiras é aquele mais aberto, pois o empate de 1×1 no Morumbi mantém ambas as equipes bem dentro da briga por vaga nas semifinais.”

“Então, eu acredito que existe uma forte possibilidade de termos novamente uma final brasileira, situação que foi reforçada com esses placares de ida pois Mengão e Galo deram passos muito importantes”, declarou o craque.

Duelo paulista de grande pressão sobre ambos os times

“São Paulo e Palmeiras têm grande tradição na Libertadores e sabem da responsabilidade desse duelo e do que ele representa para suas torcidas. É um jogo muito importante para ambos os times que buscam essa classificação e com certeza terá muita pressão sobre os dois lados”, disse o embaixador da Betfair.net.

“O São Paulo não vem tão bem no Brasileirão e está há muitos anos sem vencer a Libertadores, então sua pressão para ter um bom resultado é muito grande. Enquanto isso, o Palmeiras está defendendo seu título, e mesmo não tendo tanta pressão não vai querer perder para o seu rival, até porque recentemente perdeu a liderança no Brasileirão e as críticas poderiam aumentar em caso de desclassificação.”

Atlético-MG está fazendo um grande trabalho

Mais uma vez, Rivaldo fez questão de elogiar o desempenho do Atlético Mineiro, dirigido pelo técnico Cuca e com atuações de destaque do atacante Hulk: “O Galo vem investindo forte em seu time nas últimas duas temporadas e os resultados estão aparecendo em força”.

“O grupo está fazendo um bom trabalho e o Hulk se encaixou muito bem, tendo grandes atuações e marcando muitos gols, então, o time está de parabéns pelo modo como está novamente se intrometendo na briga por títulos tanto no Brasileirão, como também na Copa Libertadores”, finalizou Rivaldo, embaixador da Betfair.net.