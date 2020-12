Mesmo na ‘fase vermelha’ casas de eventos realizam festas

Apesar da proibição determinada pelo governador João Doria (PSDB) para os dias 25, 26 e 27 de dezembro, casas de eventos de Americana e Santa Bárbara continuam realizando festas sem limite de pessoas.

As redes sociais virou um palco de “denúncias” involuntárias com vídeos dos que frequentam os eventos, registrando a aglomeração e a falta do uso de máscara.

Após a ceia de Natal, que já era dia 25, vários estabelecimentos ficaram lotados e os momentos registrados e publicados principalmente nos stories da rede social Instagram. Um dos eventos chegou a virar o dia.

DIVULGAÇÃO – Mesmo com a proibição, os estabelecimentos continuam divulgando os eventos marcados para os dias 25, 26 e 27. Nestes dias, está permitido funcionar apenas serviços essenciais, como farmácias e mercados.

FISCALIZAÇÃO – A reportagem do NM enviou uma solicitação de posicionamento para a assessoria de imprensa da prefeitura para esclarecer quais os critérios de fiscalização, uma vez que as festas estão sendo divulgadas publicamente, mas ainda não tivemos resposta.