Mês do Consumidor: Comgás quer conscientização ambiental e digital

Em março, mês em que é comemorado o Dia do Consumidor, a Comgás, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, lança uma campanha de conscientização ambiental e digital. O objetivo é reduzir a circulação de papel e contribuir com a restauração da Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do Brasil, através do plantio de árvores. Tudo isso trazendo comodidade e praticidade ao cliente.

Para cada cliente que aderir à opção de recebimento da fatura por e-mail e o pagamento pelo débito automático, a Comgás vai plantar uma muda de árvore nativa do bioma, na região de Promissão, interior de São Paulo. A campanha vai de 01 até 15/03 e os clientes podem solicitar a conversão pelo site da Comgás (www.comgas.com.br/planteumaarvore).

“Esta é uma campanha que evidencia como uma atitude simples e digital se torna uma oportunidade para contribuir na preservação das nossas florestas. Ao incentivar nossos clientes a reduzirem o impacto ambiental causado pela impressão de papel e a emissão de CO2, a Comgás também se compromete a plantar mudas de árvores para contribuir com a restauração da Mata Atlântica. Nossa intenção é plantar milhares de mudas e fortalecer o compromisso de levar soluções tecnológicas e sustentáveis aos nossos clientes”, explica Maria Fernanda De Paoli, Head Executiva de Mercado da Comgás.

De acordo com a SOS Mata Atlântica, para cada seis árvores plantadas, uma tonelada de CO2 é reduzida na atmosfera. Por isso, a Fundação busca transformar valores e atitudes em benefício desse bioma. “A Mata Atlântica está entre os biomas do mundo de maior prioridade para a restauração quando se combina os benefícios de fixação de carbono, evitando assim emissão de gases, e a conservação de suas riquezas”, afirma Rafael Bitante, gerente de Restauração Florestal da SOS Mata Atlântica.

Segundo a Fundação, a Mata Atlântica abrange 17 estados – lar de 72% dos brasileiros e que concentra 70% do PIB nacional. Dela dependem serviços essenciais como abastecimento de água, regulação do clima, agricultura, pesca, energia elétrica e turismo. Hoje, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente, e promover ações que contribuam para a redução da carga de CO2 na atmosfera e restaurem o bioma é imprescindível para um futuro sustentável.

Como aderir

Para os clientes interessados em aderir à campanha e ajudar a conservar o meio ambiente, é muito simples. Basta acessar a página da campanha no site da Comgás (www.comgas.com.br/planteumaarvore), e usar o CPF e código de usuário para fazer seu login.

Para receber a fatura por e-mail, é só selecionar a opção “Contas” no menu, preencher os dados e confirmar a solicitação. Para optar pelo débito automático o caminho é selecionar a opção “Pagamentos” no menu, preencher seus dados e confirmar.