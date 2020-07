Mercedes domina Fórmula 1 na retomada

Esta sexta-feira marca o início dos dois primeiros treinos livres da temporada de 2020 da Fórmula 1, pelo Grande Prêmio da Áustria. A primeira atividade teve largada às 6h da manhã (de Brasília) e foi dominada pela Mercedes, que teve os dois melhores tempos. Uma boa pedida para assistir a Fórmula 1 é nos Planos SKY, já a partir de agora.

Lewis Hamilton começou com o pé direito a caminhada em direção ao heptacampeonato liderou o treino. Com o novo carro preto da escuderia, o britânico anotou a melhor marca, com 1 minuto, 4 segundos e 816 milésimos.

Logo atrás, o companheiro de equipe Valtteri Bottas foi o segundo, com diferença de 0,356 segundos. Max Verstappen, da Red Bull, veio em terceiro, 0,6 segundos atrás da melhor marca. O holandês venceu o GP da Áustria nos últimos dois anos.

O segundo treino livre acontece também nesta sexta, às 10h da manhã (de Brasília). No sábado, as carros vão à pista novamente para um último treino e para a classificação. A largada da corrida está marcada para as 10h do domingo.