Mercados. PagueMenos lidera corrida do instagram

A briga dos mercados da região segue com a liderança do PagueMenos no quesito número de seguidores. A rede que foi para Campinas para abrir mais mercados hoje bate os 56,6 mil seguidores na rede que começou com postagem de fotos de comida e hoje é a rainha das influencers. O crescimento entre a metade de 2020 e este começo de 2021 foi de 9,2 mil seguidores, ou quase 20% sobre o número anterior- eram 47,4 mil seguidores.

Segundo colocado na ‘disputa’, o São Vicente foi o que menos cresceu tanto em proporção quanto em número absoluto de seguidores. A rede, que aposta em mercado regional no sentido Itu e ‘abriu mão’ do mercado de Campinas, cresceu pouco mais de 5 mil seguidores, cerca de 15% sobre o período anterior. As duas redes trocaram de agências de publicidade em 2020.

Terceiro colocado que tenta enfrentar a hegemonia das duas redes gigantes, o Crema hoje tem 13,2 mil seguidores e foi a rede que teve maior crescimento no período, crescendo mais de 60% no período de pouco mais de seis meses- antes tinha 7,9 mil seguidores.