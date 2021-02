Mercado pet cresce 60% no iFood

São Paulo, fevereiro de 2021 — A busca por produtos para pets cresceu 60% em dezembro de 2020, em relação a novembro de 2020. A Cobasi, que ingressou no mês de outubro e hoje tem mais de 100 lojas cadastradas no aplicativo, cresceu 100% no mesmo período (dezembro em relação a novembro).

“A parceria entre iFood e Cobasi busca oferecer praticidade e a melhor experiência de compra para seus clientes e usuários. Com a possibilidade de entrega em poucas horas, fica fácil garantir os produtos essenciais para os pets”, comenta Antonio Mello, diretor do iFood Mercado. “O objetivo da Cobasi é ampliar as ofertas de canais para oferecer aos consumidores nosso portfólio de produtos e o iFood vem de encontro à esta estratégia por ter uma grande base de clientes, capilaridade de entrega e eficiência logística”, diz Diogo Mattar, gerente de Marketplace & Omnichannel da Cobasi. “Segundo a pesquisa da Euromonitor International, o Brasil já é o segundo maior mercado de produtos pet, com 6,4% de participação global. A busca por esses produtos pelo delivery já se tornou um hábito permanente e conta com uma experiência de compra prática e segura, que chega a todos os lugares. Nosso foco é atender às demandas dos nossos usuários, com a ampliação das nossas soluções para diferentes ocasiões de consumo, incluindo também compras de mercado, farmácia e conveniência”, completa Mello.