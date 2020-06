Mercado mobiliário perde importante membro

O Mercado mobiliário de São Paulo está em luto.

Nota de pesar

O mercado imobiliário perdeu nesta madrugada (20 de junho) um de seus mais importantes membros, o querido flamenguista Prof. Sylvio Capanema de Souza, enorme advogado, professor exemplar, festejado doutrinador. Foi alçado ao mais elevado posto da magistratura carioca, como desembargador, pelo critério do quinto constitucional, chegando à vice-presidência daquele Tribunal.

Desde os primórdios, cuidou muito bem do mercado imobiliário, atento às atualizações legislativas, contribuindo muito para o aprimoramento das leis, como a lei do inquilinato. Sua presença nos mais importantes seminários e congressos era indispensável para o sucesso do evento. Desde o primeiro CONAI, atual CONAMI, jamais deixou de participar, o que muito orgulhava todos os participantes e organizadores. Mil palavras seriam poucas para relembrar sua obra.

Seu legado será lembrado, tendo deixado milhares de admiradores. A AABIC não poderia deixar de registrar sua enorme gratidão pelo querido professor Capanema, que nos deixa na vida terrena, mas continuará nos ensinando e inspirando por toda vida. Que sua família tenha paz, força e tranquilidade, para superar um momento de tamanha dor, expressando nossos mais sinceros sentimentos.

Diretoria AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo)