Mercado de games nova opção para quem busca trabalho

Que a tecnologia e a inovação estão crescendo de forma notável depois da chegada da pandemia da Covid-19 já está claro. Mas não somente as ferramentas que envolvem as necessidades de empresas e colaboradores estão se desenvolvendo. No segmento de lazer, os jogos online e games também são um dos ramos que tiveram a produção e consumo alavancados desde março de 2020. Segundo um estudo feito pela bandeira de cartões Visa, as transações financeiras feitas nas principais plataformas e consoles de jogo cresceram 140% no último ano.

Com o aumento do mercado, a demanda por profissionais capacitados para fazerem parte da criação de novos produtos também cresceu. No Brasil, a start-up Wildlife já contratou mais de 350 profissionais em 2020. Essa tendência faz com que os interessados no ramo busquem novas formas de se atualizar para embarcar nesse crescimento. “Normalmente, quem gosta do setor de games já busca estar atualizado e conhecer os lançamentos, mas para atuar nesse mercado não basta somente gostar da atividade ou estar antenado. A demanda por profissionais capacitados tecnicamente, com conhecimento de softwares e desenvolvimento é que está em ascensão”, explica o técnico em Tecnologia da Informação do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), Pedro Laskawski.

Para manter o currículo atualizado e o conhecimento alinhado com a demanda do mercado, o projeto Trilha Digital, promovido pelo Instituto das Cidades Inteligentes, em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR), tem na programação uma palestra, online e gratuita, sobre a indústria de games. “Nesse curso a ideia é apresentar para as pessoas o mundo dos games, como ele evoluiu ao longo dos anos e dar algumas dicas de como o profissional pode se capacitar para atender à demanda que as empresas estão tendo para desenvolver ainda mais esse setor”, conta Laskawski, responsável por ministrar o conteúdo e que vai contar também um pouco da sua experiência. Em 2019, o técnico em TI participou do Hackathon da Nasa e desenvolveu com sua equipe um jogo de coleta de lixo espacial.

O projeto Trilha Digital conta com nove palestras agendadas, todas com o objetivo de auxiliar na capacitação profissional. As aulas são gravadas e disponibilizadas quinzenalmente no Facebook da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR) e no canal do Youtube do ICI (https://bit.ly/38xDNDI). Os cursos terminam em agosto.

Programação:

16/03/2021 – Como estudar em EAD

30/03/2021 – Agilidade no Aprendizado – Learning Agility

13/04/2021 – No que consiste uma manutenção preventiva em seu computador

27/04/2021 – Os desafios do profissional do futuro

11/05/2021 – Games – Como se organiza o mercado de trabalho de games

25/05/2021 – Introdução ao gerenciamento de projetos

08/06/2021 – Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe utilizando a tecnologia

22/06/2021 – UX e UI Design – Para interface digital

06/07/2021 – A importância da comunicação nas relações de trabalho

20/07/2021 – Fundamentos da gestão de qualidade

03/08/2021 – Introdução Metodologia Ágil: Kanban e Scrum – Conceitos Básicos

17/08/2021 – Ação social e a motivação pessoal

31/08/2021 – A importância da diversidade no ambiente de trabalho